De ce a pus Iranul ținta pe Bulgaria și nu pe România. General: „La sisteme de apărare, stăm mai bine și decât Turcia”

Autoritățile de la Sofia au anunțat că au fost luate „toate măsurile posibile” la baza aeriană Bezmer. Foto: Getty Images

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a explicat miercuri seară, la Antena 3 CNN, de ce Iranul analizează posibilitatea de a lovi ținte militare americane din Bulgaria și nu din România. Fostul comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei a declarat că există două perspective: una care vizează relația istorică pe care România și Iranul o au și a doua care vizează capacitățile de apărare ale țării noastre, capacități pe care Bulgaria nu le are în prezent.

Financial Times a relatat că regimul de la Teheran ia în calcul să atace ținte militare americane din Europa în cazul în care Donald Trump escaladează războiul. Doi apropiați ai regimului au declarat că una dintre țările vizate este Bulgaria, care luna trecută a aprobat folosirea bazei aeriene Bezmer pentru avioanele americane de realimentare.

La scurt timp, autoritățile de la Sofia au anunțat că au fost luate „toate măsurile posibile” la baza aeriană Bezmer, unde Parlamentul a aprobat luna trecută desfășurarea a până la opt avioane-cisternă americane folosite pentru realimentarea în aer a avioanelor implicate în operațiunile împotriva Iranului.

„Monitorizăm constant situaţia şi vom continua să implementăm măsuri preventive mult mai ample şi mai intensive în raport cu nivelul informaţiilor din acest moment despre o posibilă ameninţare”, a declarat ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdjiev, într-o conferință de presă.

O altă țară care ar putea fi vizată de atacurile Iranului este Cipru. Însă și România a aprobat desfășurarea de avioane-cisternă americane la bazele SUA din țara noastră. Regimul de la Teheran deține în acest moment rachete cu rază de lungă de acțiune care ar putea atinge obiective din sud-estul Europei.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat că trebuie să ne întrebăm de ce regimul de la Teheran nu ia în considerare un eventual atac în România.

„Mă întrebam dacă o amenințare explicită la adresa unei baze militare din România, respectiv Otopeni, unde sunt dislocate în continuare aeronavele de alimentare în aer, ar duce la încheierea crizei politice din România. Adică ar duce la instalarea unui guvern. Dar depășim acest moment, întrebarea începe să devină retorică.

Într-adevăr, bulgarii sunt preocupați de ceea ce ar însemna această amenințare am putea spune către aeroportul de la Bezmer. Ei au dat o aprobare iulie-octombrie pentru dislocarea până la opt aeronave Stratotanker ale americanilor. Acum ne punem întrebarea de ce iranienii și-au ales ca țintă Bulgaria, respectiv, activele americane, aeronavele americane de la Bezmer, și n-au ales activele americane din România, Stratotanker-urile de pe Otopeni. Ne putem întreba și va trebui să răspundem de ce aeronavele de realimentare în aer sunt dislocate pe Otopeni și nu sunt dislocate pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, cum inițial se crezuse”, a spus președintele de onoare al Asociației Ofițerilor în Rezervă.

Generalul în rezervă a declarat că relația istorică România-Iran nu trebuie uitată.

„Cred că lucrurile ar putea să fie prezentate și dintr-o perspectivă istorică pe care nu trebuie să o uităm. România are o altă ușă deschisă în Iran. Sunt mulți iranieni care și-au făcut studiile în România, care acum ocupă poziții importante în politica și în administrația Iranului”, a spus generalul.

Virgil Bălăceanu a adăugat că cel de-al doilea aspect ține de capacitățile de apărare pe care le are România.

„Un al doilea aspect de care trebuie să ținem seama este faptul că din punct de vedere al apărării antibalistice, România stă cel mai bine și am să explic prin situația Turciei.

Turcia în sine nu dispune de mijloace antiaeriene de combatere a rachetelor balistice. NATO a dislocat în Turcia trei baterii, o baterie spaniolă, o baterie americană și o baterie germană. Se mai adaugă o baterie italiană de SAMP/T, produs franțuzesc în România, prin dotarea forțelor aeriene. Avem trei baterii de combatere a țintelor aeriene, inclusiv a rachetelor balistice, baterii Patriot, plus o baterie franceză, un sistem francez MAMBA dislocat în Capul Midia. Și adăugăm un element extrem de puternic pentru combaterea rachetelor balistice iraniene, scutul de la Deveselu. Bulgaria nu are o asemenea apărare”, a spus generalul în rezervă.

Baza aeriană de la Deveselu reprezintă cea mai mare investiție militară americană după căderea comunismului în România. Acest sistem de antirachetă este, de asemenea, de departe cea mai semnificativă capacitate militară care se află pe teritoriul României. De aici pot fi distruse rachete-agresor, care vin din Orientul Mijlociu, și au drept țintă teritorii NATO.

În România, există trei baze militare românești care găzduiesc o prezență consistentă militară americană: Mihai Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Cea mai importantă dintre ele este baza de la Deveselu, care găzduiește și elementele scutului antirachetă, scut care a fost fondat, creat și finanțat de Statele Unite și a fost transferat sub comanda NATO. Deci toate cele 32 de state membre NATO beneficiază de elementele acestui scut.

Dacă o rachetă vine din zona Orientului Mijlociu, undeva în afara teritoriului României, racheta pornește și distruge racheta agresor. Dacă se va pune vreodată problema ca Iranul să lanseze vreo rachetă balistică periculoasă pentru teritoriul NATO, și noi, cu baza de la Deveselu, vom fi implicați pentru ca această rachetă agresor să nu ajungă pe teritoriul NATO.