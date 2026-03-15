Primele avioane-cisternă ale SUA au ajuns în România. Vor alimenta avioanele de luptă care au misiuni în Orientul Mijlociu

SUA aduc în România avioane-cisternă, echipamente de monitorizare - intră aici dronele de supraveghere -, dar și echipamente de comunicații prin satelit.

Primele avioane-cisternă ale Statelor Unite, folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian. România le permite americanilor să disloce temporar noi echipamente și trupe menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Decizia a fost luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului. Președintele Nicușor dan a dat asigurări că niciun avion de luptă nu va ajunge pe teritoriul nostru.

SUA aduc în România avioane-cisternă, echipamente de monitorizare - intră aici dronele de supraveghere -, dar și echipamente de comunicații prin satelit, folosite în corelare cu scutul antirachetă de la Deveselu.

“În jurul orei prânzului au venit două dintre avioanele-cisternă. Două dintre aeronave au aterizat la Aeroportul Otopeni, în jurul orei 14:00. Din informațiile pe care le avem, neconfirmate din punct de vedere oficial, trei astfel de aeronave ale armatei SUA vor ateriza într-o primă fază la baza aeriană 90 din Otopeni, după care vor fi realimentate și vor merge către baza de la Mihail Kogălniceanu. Aceasta a fost aleasă de către SUA pentru a fi un punct de sprijin pentru un eventual pod aerian spre Orientul Mijlociu. Aceste aeronave vor decola de la Mihail Kogălniceanu, tocmai pentru a alimenta alte aeronave de luptă F-16, F-35 sau F-22, care au misiuni în Orientul Mijlociu. Nu este singura bază militară pe care americanii au ales-o în țara noastră. Cea de la Câmpia Turzii este de asemenea, desemnată ca fiind o unitate militară importantă pentru americani, acolo urmând să fie aduse aeronave de scalare la sol, care poate fi făcută pe o suprafață de 3-400 km2”, a precizat Laurențiu Rădulescu, corespondant Antena 3 CNN.

Americanii vor aduce la noi în țară și sisteme suplimentare de protecție, pentru apărarea capabilităților, nu și aparate de luptă potrivit președintelui Nicușor Dan.

Aprobarea din partea CSAT a fost acordată în baza acordului de parteneriat existent între cele două state. Președintele a subliniat că și alte țări membre NATO colaborează în mod similar cu Statele Unite. Chiar și Marea Britanie, care inițial a ezitat, a permis ulterior americanilor să folosească bazele sale militare pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

În cazul României, solicitarea venită din partea SUA a avut nevoie și de votul Parlamentului. Decizia a fost contestată dur de parlamentarii din grupul PACE – Întâi România, care au protestat în plen cu pancarte și au făcut zgomot cu vuvuzele și fluiere. Și liderul AUR, George Simion, s-a opus măsurii, deși în trecut a vorbit frecvent despre vizitele sale în Statele Unite și despre relațiile pe care spune că le are acolo la nivel înalt.

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi în cadrul conferinței comune de presă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la speculațiile lansate de opoziție potrivit cărora România va fi în pericol după ce armata SUA va folosi bazele din țară pentru campania militară împotriva Iranului. El a spus că România va fi și mai sigură, după ce echipamente militare americane vor ajunge în România.