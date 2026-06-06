Ucraina a lansat un nou atac masiv asupra Rusiei, în timpul Davosului lui Putin. 86 de drone, interceptate lângă Sankt Petersburg

3 minute de citit Publicat la 08:57 06 Iun 2026 Modificat la 09:06 06 Iun 2026

Ucraina a atacat masiv, cu drone, lângă Sankt Petersburg. Sursa foto: Profimedia

Armata ucraineană a efectuat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacuri la scară largă asupra mai multor regiuni rusești, lovind diverse ținte, inclusiv orașul portuar istoric Kronstadt, lângă Sankt Petersburg. Atacul are loc înainte de ultima zi a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, "Davosul" lui Vladimir Putin, notează Kiev Independent.

Alte surse susține că rușii au interceptat 86 de drone în regiunea din jurul oraşului Sankt Petersburg.

Thick black smoke can once again be seen rising from the Kronstadt Marine Plant and Naval Base near St. Petersburg in Northwestern Russia, following reports of a Ukrainian drone attack against the base, with this occurring only a few days after the Boikiy, a Steregushchiy-class… pic.twitter.com/rx5ZWMRR5Y — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Localnicii au raportat că au văzut nori de fum ridicându-se din zona din jurul Uzinei Maritime Kronstadt - un șantier naval rusesc situat la aproximativ 30 de kilometri de Sankt Petersburg, au relatat canalele media rusești Telegram.

Locația exactă a atacului nu a fost imediat clară. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată drone zburând deasupra orașului înainte de atacul presupus.

Ucrainenii au țintit și un terminal petrolier

Cel mai recent atac asupra regiunii are loc la doar câteva zile după ce forțele ucrainene au lovit terminalul petrolier din Sankt Petersburg, în regiunea Leningrad din Rusia, în primele ore ale zilei de 3 iunie. Atacul a avut loc în timp ce demnitarii soseau pentru Forumul Economic 2026.

Atacurile raportate au loc pe fondul unui atac la scară largă asupra mai multor regiuni rusești, cu atacuri raportate asupra diverselor infrastructuri petroliere.

Infrastructura portuară a fost, de asemenea, afectată în Mariupolul ocupat, iar în videoclipurile postate pe rețelele de socializare s-a văzut un fum negru gros ridicându-se deasupra portului.

De asemenea, s-a văzut fum ieșind dintr-o instalație din Lebyazhye, în regiunea Leningrad, deși ținta nu a fost imediat clară.

Rușii au emis alerte de raid aerian

Pe parcursul nopții, diverse regiuni din vestul Rusiei și ocupate de Rusia au emis alerte de raid aerian, avertizând cu privire la dronele ucrainene care zburau deasupra. Ministerul rus al Apărării a susținut că 376 de drone au fost doborâte deasupra Rusiei.

Au fost raportate explozii deasupra Uzlovaiei în regiunea Tula și a Sevastopolului în Crimeea ocupată. Operațiuni de apărare aeriană au fost observate și în apropierea orașului Soci.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a susținut că cel puțin 12 drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitala rusă. Armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Ucraina s-a bazat din ce în ce mai mult pe drone produse pe plan intern pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei, în special instalații legate de rafinarea petrolului, logistică și producția de apărare care determină efortul de război al Rusiei.

Cele mai recente atacuri ucrainene asupra Rusiei vin în contextul în care Putin a respins, pe 5 iunie, scrisoarea deschisă a președintelui Volodimir Zelenski, care solicita redeschiderea imediată a negocierilor de pace.

Putin a refuzat întâlnirea cu Zelenski

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că respingerea de către omologul său rus, Vladimir Putin, a propunerii sale de a organiza o întâlnire pentru a pune capăt conflictului de peste patru ani din Ucraina demonstrează că liderul de la Kremlin "alege încă războiul".

Reacţia liderului de la Kiev vine la scurt timp după ce s-a aflat că Vladimir Putin a declarat azi că "a aruncat o privire" pe scrisoarea trimisă joi de Volodimir Zelenski, în care președintele ucrainean îi solicita o întâlnire între patru ochi și încheierea războiului din Ucraina. Putin a replicat că războiul va continua până la îndeplinirea obiectivelor militare ale Rusiei și că "nu vede vreun motiv" pentru o întrevedere cu Zelenski.

"Din păcate, partea rusă alege încă războiul, toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab. Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului", a spus Zelenski.