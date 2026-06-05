Zelenski, după ce Putin a refuzat să se vadă cu el: "Partea rusă încă alege războiul"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa colaj foto: Getty Images & Hepta

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că respingerea de către omologul său rus, Vladimir Putin, a propunerii sale de a organiza o întâlnire pentru a pune capăt conflictului de peste patru ani din Ucraina demonstrează că liderul de la Kremlin "alege încă războiul", relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Reacţia liderului de la Kiev vine la scurt timp după ce s-a aflat că Vladimir Putin a declarat azi că "a aruncat o privire" pe scrisoarea trimisă joi de Volodimir Zelenski, în care președintele ucrainean îi solicita o întâlnire între patru ochi și încheierea războiului din Ucraina. Putin a replicat că războiul va continua până la îndeplinirea obiectivelor militare ale Rusiei și că "nu vede vreun motiv" pentru o întrevedere cu Zelenski.

"Din păcate, partea rusă alege încă războiul, toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab. Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului", a spus Zelenski.

"Cred că acest răspuns a dezamăgit mulţi oameni din întreaga lume", a mai spus Zelenski.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat în cursul zilei de vineri că nu vede în acest moment niciun motiv pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, atât timp cât un acord de pace nu este schiţat, după ce acesta din urmă i-a adresat în ziua precedentă o scrisoare deschisă în care-i cere o întâlnire faţă în faţă pentru a încheia războiul dintre ţările lor.

"Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate", a spus Putin, vorbind la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg.

Preşedintele ucrainean îi cere în scrisoare o întâlnire, dar nu la Moscova sau Kiev, ci într-o ţară terţă, precum Elveţia sau o ţară arabă. Primul pas, continuă Volodimir Zelenski, trebuie să fie un armistiţiu şi un schimb de prizonieri, începând cu civilii şi copiii răpiţi de Rusia.

La finalul scrisorii, Zelenski îl ameninţă pe Putin că, dacă nu pune capăt războiului, va trebui să lupte pentru propria sa existenţă, argumentând că istoria arată că atunci când Rusia oboseşte urmează o schimbare.