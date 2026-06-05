Zelenski i-a scris o scrisoare lui Putin: „Alegerea îți aparține. Gata cu războiul. Propun să ne vedem”

1 minut de citit Publicat la 00:03 05 Iun 2026 Modificat la 01:16 05 Iun 2026

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus președintelui rus Vladimir Putin o întâlnire „față în față” pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, în cadrul unei scrisor deschise adresate liderului rus. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat primirea scrisorii, informează Kyiv Post.

„Ucraina propune încheierea acestui război prin intermediul unei întrevederi directe între noi doi. Vă propun să avem o întâlnire”, a spus Zelenski, care a adăugat că „Ucraina e gata să dispună o încetare completă a focului pe durata negocierilor”.

Scrisoarea a fost publicată de Administrația Prezidențială de la Kiev.

Zelenski a calificat războiul ucrainean drept o „alegere personală” a lui Putin și un „război fără cauză”.

„Nu mai dispui de banii sau capitalul politic suficient pentru a continua să cumperi loialitatea rușilor, așa cum ai făcut în ultimii 26 de ani”, i-a scris Zelenski lui Putin.

Liderul ucrainean a menționat, în scrisoare, pierderile suferite de armata rusă în luna mai - peste 30.000 de militari ruși uciși sau răniți pe frontul ucrainean.

„Știm că 63% din pierderile suferite pe câmpul de luptă reprezintă (militari) uciși, în vreme ce doar 37% sunt răniți. În secolul 21, nicio armată nu-și permite o așa rată a pierderilor. Iar numărul celor uciși va continua să crească”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a cerut, de asemenea, un schimb „total” de prizonieri de război, revenirea în țară a civililor și copiilor ucraineni luați de armata rusă în timpul războiului și organizarea unui summit pe un teritoriu neutru - Elveția sau o țară arabă - care să includă prinicipalele state europene și SUA ca potențiali garanți de securitate.

„Alegerea îți aparține. Gata cu războiul. Ucraina propune încheierea războiului (...) Propun să ne vedem”, a spus Zelenski în scrisoare adresată lui Putin, care se încheie cu avertismentul că, dacă războiul din Ucraina continuă, liderul de la Kremlin va trebui „să lupte pentru viața sa”.