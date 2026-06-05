Replica lui Putin la scrisoarea lui Zelenski: „N-am avut timp s-o citesc, nu văd vreun motiv să ne vedem”

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Vladimir Putin, liderul Federaţiei Ruse. Sursa colaj foto: Getty Images

Vladimir Putin a declarat vineri că „a aruncat o privire” pe scrisoarea trimisă joi de Volodimir Zelenski, în care președintele ucrainean îi solicita o întâlnire între patru ochi și încheierea războiului din Ucraina. Putin a replicat că războiul va continua până la îndeplinirea obiectivelor militare ale Rusiei și că „nu vede vreun motiv” pentru o întrevedere cu Zelenski, informează Sky News.

Putin a spus că nu avut timp să citească integral scrisoarea lui Zelenski.

De asemenea, liderul de la Kremlin nu i-a rostit numele lui Zelenski, ci i s-a adresat cu apelativul „autorul scrisorii”.

Întrebat dacă va accepta totuși o întâlnire față în față cu Zelenski, Putin a spus:

„Nu văd vreun motiv să fac acest lucru”, a replicat Putin. „Ce avem nevoie este să avedm acorduri și iar acordrui, nu pentru șase luni sau un an, ci pe termen lung. Dar mai întâi, trebuie să ajungem la o soluție, și asta e chestiunea prioritară”.

De asemenea, Putin a precizat că Zelenski a făcut o referire la vârsta lui și a replicat că „vârsta este importantă, dar cel mai important lucru e să-ți faci treaba cum trebuie”.

Putin a adăugat că Rusia își va atinge „fără îndoială” obiectivele sale militare în Ucraina și a arătat că regiunea Luhansk se află deja sub controlul armatei ruse, în vreme ce forțele Kievului mai controlează doar 15% din Donețk.

„Ne vom urma obiectivele, așa cum ni le-am trasat și nu e nicio îndoială că aceste obiective vor fi atinse”, a spus Putin.

Zelenski i-a cerut lui Putin schimb total de prizonieri și armistițiu pe durata negocierilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus președintelui rus Vladimir Putin o întâlnire „față în față” pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, în cadrul unei scrisori deschise adresate liderului rus.

„Ucraina propune încheierea acestui război prin intermediul unei întrevederi directe între noi doi. Vă propun să avem o întâlnire”, a spus Zelenski, care a adăugat că „Ucraina e gata să dispună o încetare completă a focului pe durata negocierilor”.

Zelenski a calificat războiul ucrainean drept o „alegere personală” a lui Putin și un „război fără cauză”.

„Nu mai dispui de banii sau capitalul politic suficient pentru a continua să cumperi loialitatea rușilor, așa cum ai făcut în ultimii 26 de ani”, i-a scris Zelenski lui Putin.

Zelenski a cerut, de asemenea, un schimb „total” de prizonieri de război, revenirea în țară a civililor și copiilor ucraineni luați de armata rusă în timpul războiului și organizarea unui summit pe un teritoriu neutru - Elveția sau o țară arabă - care să includă prinicipalele state europene și SUA ca potențiali garanți de securitate.

„Alegerea îți aparține. Gata cu războiul. Ucraina propune încheierea războiului (...) Propun să ne vedem”, a spus Zelenski în scrisoare adresată lui Putin, care se încheie cu avertismentul că, dacă războiul din Ucraina continuă, liderul de la Kremlin va trebui „să lupte pentru viața sa”.