Europarlamentar german, despre dreptul de veto în UE: "Dacă o marionetă a lui Putin poate bloca tot, asta devine un risc de securitate"

Daniel Freund, europarlamentar german. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Daniel Freund, europarlamentar german, a afirmat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că schimbarea de regim de la Budapesta este o veste bună şi pentru Uniunea Europeană. "Am văzut că veto-ul lui Orban nu doar că a întârziat lucrurile, dar s-a transformat într-un risc de securitate. Dacă o marionetă a lui Putin poate bloca întreaga UE, asta devine un risc de securitate pentru noi toţi", a declarat Freund.

"(despre schimbarea politică din Ungaria) Ar putea fi un punct de cotitură, Viktor Orban s-a opus prin veto la nivelul UE aşa cum n-a făcut-o nimeni altcineva. Se simte ca şi cum Ungaria revine în UE. Sperăm că noul guvern maghiar va fi mai constructiv, că fondurile UE se pot întoarce în Ungaria, dacă statul de drept este reparat.

Eliminarea statului mafiot al lui Orban va dura ceva timp. Dar noul guvern are o majoritate de două treimi, deci poate schimba legi şi Constituţia.

(cât de greu le va fi cetăţenilor maghiari?) Deja întreaga UE nu este în cea mai uşoară situaţie. Ungaria a rămas în urma vecinilor săi, chiar şi România a depăşit-o la PIB-ul pe cap de locuitor, deci vedeţi cât de dezastruos a fost Orban", a spus europarlamentarul german.

Cum poate deveni Europa independentă

"Aş susţine că Europa, în general, trebuie să investească mai mult în infrastructură, în tranziţia către energe regenerabilă. Suferim mereu de pe urma dependenţelor fosile.

(ce trebuie să facem ca să fim cât mai independenţi?) Sper să rămânem pe drumul cel bun, dar acum dezbatem despre maşini şi sfârşitul motorului cu combustie. Nu cred că maşinile diesel şi pe benzină sunt viitorul. Dacă vrem să avem o şansă în faţa maşinilor electrice din China, trebuie să margem all-in pe maşinile electrice în Europa.

Dacă Europa nu vrea să sufere din cauza tensiunilor geopolitice, trebuie să vorbim pe o singură voce", a mai spus Daniel Freund.

Despre dreptul de veto în UE

"(avem nevoie de vot în unanimitate în UE?) Am văzut că veto-ul lui Orban nu doar că a întârziat lucrurile, dar s-a transformat într-un risc de securitate. Dacă o marionetă a lui Putin poate bloca întreaga UE, asta devine un risc de securitate pentru noi toţi.

Trebuie să discutăm dacă ar trebui o majoritate sau, cel puţin dacă există un veto, să fie format din 3,4,5 ţări la un loc care să oprească ceva, dar nu un singur om care să blocheze 400 de milioane de europeni.

Acest tip de obstrucţionare totală pe care la-m văzut la Orban, nu pentru interesul Ungariei, ci pentru a şantaja sau a executa ordinele lui Putin la masa negocierilor de la Bruxelles. Sper cu adevărat că s-a terminat şi că, da, UE este mai unită după plecarea lui Viktor Orban", a mai declarat Daniel Freund, europarlamentar german.