Eugen Tomac. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Europarlamentarul Eugen Tomac a explicat sâmbătă, la Be EU, modul în care România poate ajuta Republica Moldova pe parcursul accelerat al aderării la Uniunea Europeană.

Sabina Iosub, realizator Be EU: "În ultimele cinci minute ale emisiunii, vreau să ne uităm și spre un alt subiect de care vă ocupați și v-ați ocupat dintotdeauna, atât din perspectivă personală, cât și din perspectivă parlamentară. Ceea ce se întâmplă cu Republica Moldova la nivel european, domnule Tomac, pare să accelereze demersul care aduce această țară mai aproape de Uniunea Europeană sau chiar în Uniunea Europeană. Care sunt evoluțiile, din punctul dumneavoastră de vedere, și unde pot apărea problemele?"

Eugen Tomac, europarlamentar: "Evoluțiile sunt pozitive și ne fac să fim din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește procesul de integrare. Și, în primul rând, trebuie să ne uităm de unde am plecat, pentru că, odată cu începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană și-a schimbat fundamental abordarea în ceea ce privește securitatea europeană, a sa și a vecinilor săi.

Dintr-o uniune economică, Uniunea Europeană s-a transformat într-o uniune geostrategică.

Practic, în martie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană a lansat invitația pentru Ucraina și Republica Moldova de a adera la blocul comunitar, proces care a fost destul de rapid accelerat, pentru că, în iunie 2022, Republica Moldova a și obținut deja statutul de țară candidată, ceea ce este extrem de important, ținând cont de toate aceste mecanisme extrem de complexe.

Eugen Tomac: Republica Moldova a intrat pe un drum fără sens invers în procesul de aderare la Uniunea Europeană

Dacă ne uităm, în comparație cu România, unde întregul proces a durat mult mai mult, observăm că, în temeiul unei situații excepționale, Republica Moldova a primit această cale scurtă de intrare în Uniunea Europeană, inclusiv pentru a face Rusia să înțeleagă că Uniunea Europeană își tratează cu maximă responsabilitate vecinii expuși, tocmai pentru că aceștia își doresc o agendă europeană clară.

Republica Moldova a reușit și pentru că are, în plan intern, o guvernare hotărâtă să implementeze toate reformele pe care și le-a asumat în relația cu Uniunea Europeană.

Iar cel mai important semnal l-am primit recent, pentru că, după alegerile din Ungaria, Budapesta a devenit mult mai flexibilă în ceea ce privește consensul pentru începerea negocierilor de aderare.

Deschiderea primului cluster privind drepturile fundamentale, pe 15 iunie, la Luxemburg, este un semnal politic extrem de puternic că Republica Moldova a intrat pe un drum fără sens invers, pe un drum sigur în ceea ce privește integrarea europeană.

Și asta este un lucru extraordinar, pentru că, evident, este domeniul cel mai dificil, cel al drepturilor fundamentale, întrucât implică afacerile juridice, statul de drept, combaterea corupției și toate elementele ce țin de funcționarea statului.

Eugen Tomac: România are mecanisme cu care poate ajuta Republica Moldova în plan bilateral să accelereze procesul

Însă semnalul politic este extrem de important. Mi-aș dori ca și celelalte două clustere care sunt, în momentul de față, în discuție să înceapă să fie deschise și să înceapă negocierile, pentru că Republica Moldova și-a aliniat de mult timp poziția în ceea ce privește afacerile externe cu cea a Uniunii Europene. Să nu uităm că a plecat din Comunitatea Statelor Independente, că are o relație corectă cu toți cei care pun în pericol pacea europeană și securitatea europeană. Și, din acest punct de vedere, cred că procesul de integrare trebuie accelerat.

Însă ceea ce trebuie să facem noi, România, cu privire la Republica Moldova nu este în contradicție, sub nicio, formă cu procesul de integrare europeană. Să nu uităm că, în Republica Moldova, majoritatea cetățenilor sunt tot români, vorbitori de limba română.

Și noi avem mecanisme pe care le putem utiliza bilateral pentru a ajuta Republica Moldova să accelereze procesul de integrare. Și aici mă refer la crearea unui spațiu comunicațional comun.

Mi-aș dori ca toate entitățile media din Republica Moldova să aibă acces pe piața românească și, la fel, toate televiziunile și posturile de radio din România să aibă acces pe piața din Republica Moldova. Aceste măsuri sunt complementare procesului de integrare.

Trebuie doar notificată Comisia Europeană. Avem cadrul juridic european reglementat în ceea ce privește această chestiune și cred că putem astfel să ajutăm Republica Moldova mult mai inteligent să combată propaganda rusă, care este extrem de agresivă, extrem de nocivă.

Pe lângă Comisia pentru forță de muncă din Parlamentul European, eu sunt parte din acest grup de lucru, din Comisia privind combaterea dezinformării, și cred că este important ca acest scut al democrației, pe care l-am creat aici, în Parlamentul European, să vină și cu asemenea inițiative, pe care, evident, le voi susține pe viitor."