Tomac anunţă că preşedintele României nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educaţie

Eugen Tomac, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan. Sursa foto: Agerpres

Eugen Tomac, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat într-un interviu că şeful statului nu va promulga niciodată legea salarizării unitare dacă actul normativ adoptat şi trimis pentru promulgare ar prevedea scăderi de salarii ale angajaţilor din sistemele de educaţie şi sănătate.

"Legea salarizării este necesară pentru administraţia românească, dar aici vreau să fiu cât se poate de direct: preşedintele României niciodată nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educaţie. Aici lucrurile sunt foarte clare, dar e nevoie de această lege", a subliniat Eugen Tomac, vineri seară, la B1 TV.

El a recunoscut că legea nu ține de atribuțiile Administrației Prezidențiale, însă consilierul prezidențial Radu Burnete a purtat, totuși, discuții cu cei implicați pe acest subiect.

În legătură cu desemnarea unui nou candidat pentru funcţia de prim-ministru al României, Eugen Tomac a spus că președintele așteaptă în continuarea constituirea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul cabinet.

"PSD l-a propus pe domnul Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe domnul Siegfried Mureşan. Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puţin până la această oră cu o majoritate în spate şi de aceea cred că discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile", a explicat Eugen Tomac în cadrul interviului.

În plus, Tomac a exclus scenariul alegerilor anticipate în cursul acestui an.

"Sigur că jocul anticipatelor este un exerciţiu politic, pentru unii poate fi doar marketing politic, pentru alţii doar un interes de moment, însă este riscant pentru că s-ar putea ca, după posibile alegeri anticipate, unii să ajungă la guvernare, alţii să îi critice. Ce facem, în fiecare an continuăm criza?", a mai precizat consilierul președintelui Nicuşor Dan.