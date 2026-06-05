„Turnul de apă” al Asiei Centrale. Barajul Rogun, început în perioada URSS, va fi cel mai înalt din lume

Barajul Rogun: megaproiectul din Tadjikistan. Sursa foto: Profimedia/AFP PHOTO/Tajikistan President Press office

UE va deveni un finanțator major în proiectul strategic al barajului Rogun din Tadjikistan, în contextul în care Rusia este exclusă din Asia Centrală, una dintre sferele cheie de influență ale Moscovei, notează Euractiv. Construcţia-mamut ar urma să atingă 335 de metri după finalizare, devenind cel mai înalt baraj din lume și cel mai mare proiect hidroenergetic susținut vreodată de Uniunea Europeană.

Adânc în munții Pamir din Tadjikistan, șantierul barajului seamănă cu un mușuroi gigantic, unde sute de camioane dispar într-o rețea de tuneluri săpate sub munte.

„Aici curge râul Vakhsh”, a declarat Anvar Rahmonov, director de producție la Rogun HPP OJSC, compania controlată de stat, care coordonează proiectul. Mai jos, râul șerpuiește printre munți înainte de a fi deviat în galerii subterane care alimentează două turbine de 600 de megawați.

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Tadjikistan va exporta energie

Tadjikistanul va putea furniza electricitate întregii țări și, de asemenea, va exporta energie”, a declarat inginerul șef, care lucrează la proiect din 2012. Patru turbine suplimentare sunt în construcție, aducând capacitatea totală la 3.600 MW, aproximativ echivalentul unei centrale nucleare.

Dar, dincolo de amploarea sa inginerească, Rogun a devenit și un test major al capacității UE de a finanța și influența infrastructura strategică dincolo de vecinătatea sa imediată, într-o regiune dominată mult timp de Rusia și din ce în ce mai mult curtată de China.

Cel mai înalt baraj din lume

Inițial lansat sub Uniunea Sovietică, construcția barajului Rogun a fost reluată în 2008, transformându-l într-unul dintre cele mai scumpe proiecte de infrastructură din Asia Centrală.

Pentru Tadjikistan, adesea supranumit „turnul de apă” al Asiei Centrale din cauza ghețarilor Pamir, miza este mare. Țara cu 10 milioane de locuitori generează deja aproape 90% din electricitatea sa din hidroenergie, dar se confruntă în continuare cu penurii cronice și întreruperi de curent în timpul iernii.

Prin urmare, Rogun a devenit atât un simbol național, cât și un proiect emblematic pentru președintele Emomali Rahmon, care conduce din 1992 și îl numește „proiectul de construcție al secolului”.

Situat la 100 de kilometri est de Dușanbe, la o altitudine de peste 1.300 de metri, construcţia barajului implică aproape 19.000 de muncitori într-un cadru muntos accidentat, predispus la căderi de pietre.

Având acum o înălțime de 140 de metri, se așteaptă ca Rogun să atingă 335 de metri atunci când este finalizat, devenind cel mai înalt baraj din lume.

În ciuda întârzierilor repetate, construcția continuă. Umplerea completă a rezervorului, inițial așteptată în anii 2020, este acum proiectată în jurul anului 2036.

Finanțarea rămâne o provocare majoră. Peste 3 miliarde de dolari au fost deja investiți în primele două turbine, costurile totale fiind estimate să se apropie de 9 miliarde de dolari.

Pariul verde al Europei

Anul 2024 a marcat un punct de cotitură pentru Rogun. După ce a aprobat studiile de fezabilitate și de impact asupra mediului ale barajului, Banca Mondială a aprobat o subvenție pentru dezvoltare în valoare de 350 de milioane de dolari. Rezoluția a atras și alte instituții financiare, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, care intenționează să fie un contribuitor major alături de Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură, cu un împrumut de până la 550 de milioane de dolari.

Până în prezent, UE a alocat cel puțin 142 de milioane de euro în asistență bilaterală pentru programe legate de infrastructură în cadrul ciclului său bugetar 2021-2027.

„Acesta ar fi cel mai mare proiect hidroenergetic susținut de UE oriunde în lume”, a declarat pentru Euractiv un oficial al delegației UE la Dușanbe.„Depinde în continuare de Comisie, dar decizia finală nu ar trebui să dureze mult.”

Finanțarea europeană ar sprijini lucrările rămase pe malul drept al barajului, inclusiv structuri de descărcare la nivel înalt, deversoare, structuri hidraulice din oțel, un bazin de disipare a energiei și galerii de injecție și consolidare.

O deschidere geopolitică pentru Europa

Rogun este din ce în ce mai mult văzut ca un test al capacității UE de a sprijini proiecte majore de infrastructură în Asia Centrală, pe măsură ce influența Rusiei scade și prezența Chinei crește.

Moscova este absentă din finanțarea proiectului, pe fondul sancțiunilor și al dinamicii regionale în schimbare după războiul din Ucraina.

„Este rezonabil să credem că Banca Mondială a fost motivată și de a ține Moscova departe”, a declarat Artemy Kalinovsky, profesor de istorie și științe politice la Universitatea Temple.

Mai multe firme europene sunt deja implicate. Compania italiană Webuild a condus construcția din 2016, în timp ce grupul de inginerie belgio-francez Tractebel și compania germană Siemens au furnizat expertiză și echipamente cheie.

„Aprobarea Băncii Mondiale a fost decisivă”, spune Andres Ricaldi, inginer la Tractebel, adăugând că proiectul beneficiază și de clasificarea sa drept „infrastructură verde”.

„În țările din aval, electricitatea este generată în principal din cărbune și petrol, surse majore de emisii de gaze cu efect de seră. Înlocuirea acesteia cu hidroenergia ar putea reduce emisiile cu un milion de tone”, a declarat Rustam Abdullaiev, șeful departamentului de politici privind apa și energia din cadrul Ministerului Energiei și Resurselor de Apă din Tadjikistan.

El a adăugat că Tadjikistanul va putea în cele din urmă să exporte surplusul de electricitate curată odată ce barajul va fi finalizat.

Apă, climă și tensiuni regionale

Viitorul barajului Rogun nu poate fi garantat. Schimbările climatice, retragerea ghețarilor și scăderea debitelor râurilor ridică îngrijorări cu privire la viabilitatea pe termen lung a barajului. Până în 2050, până la jumătate din ghețarii din Asia Centrală ar putea dispărea, reducând potențial debitele râurilor care alimentează proiectul.

„De aceea construim o cascadă de rezervoare, mai degrabă decât unul singur. Ne va permite să reducem efectele schimbărilor climatice”, a spus Abdullaiev.

Barajul rămâne, de asemenea, sensibil din punct de vedere politic dincolo de granițele Tadjikistanului.

„Nu putem folosi această apă cum vrem”, a recunoscut Andres Ricaldi, inginer la Tractebel, referindu-se la acordurile regionale de partajare a apei.

Timp de mai bine de două decenii, Uzbekistanul s-a opus proiectului, temându-se că ar reduce debitele de apă din bazinul Amu Darya, o gură de oxigen pentru agricultura sa mare consumatoare de apă. Deși relațiile s-au îmbunătățit, gestionarea apei rămâne una dintre cele mai delicate probleme geopolitice ale Asiei Centrale.

Cu toate acestea, în ciuda preocupărilor de mediu și geopolitice, construcția continuă în ritm maxim. „Până la 1 iulie, nivelul rezervorului ar trebui să fie ridicat cu încă 30 de metri”, strigă Ricaldi peste zgomotul șantierului.

O piatră de hotar care va fi urmărită cu atenție nu doar în Asia Centrală, ci și în capitalele europene care își evaluează rolul în viitorul proiectului.