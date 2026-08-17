Ilie Bolojan spune că statul n-are cum să controleze scumpirea carburanților. „Nu este doar de la noi”

Benzinărie din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că statul nu poate controla scumpirea carburanților, în afară de reducerea accizei, în condiţiile în care preţurile cresc în toată lumea, din cauza conflictelor şi problemelor de logistică, informează Agerpres.

Premierul a spus că sunt două aspecte în această chestiune, unul care ţine de mecanismul de reducere a accizei şi al doilea care ţine de aprovizionarea cu ţiţei şi motorină - aspect care nu poate fi influenţat de stat.

Ilie Bolojan a spus că preţurile sunt în creştere nu doar în ţara noastră, fiind influenţate de problemele din Golf şi de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar „companiile îşi iau măsuri de protecţie”.

„Astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone (în Marea Neagră - n.r.), deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare”, a declarat prim-ministrul interimar.

El a amintit că au fost şi probleme cu transportul de carburanţi pe calea ferată spre vestul ţării, dar care s-au rezolvat în ultimele zile.

„Oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie”, a subliniat Bolojan, care a mai menţionat că scumpirea combustibililor are efect direct şi asupra inflaţiei din ţara noastră.