5 moldoveni, arestaţi în Italia pentru furtul unor capodopere de Cézanne, Matisse şi Renoir. Tablourile valorează 9 milioane de euro

Hoții care au furat tablouri semnate de Cézanne, Renoir și Matisse sunt moldoveni. Sursa colaj foto: Instagram/Muzeul Fondazione Magnani Rocca

Nouă cetățeni ai Republicii Moldova sunt anchetați în Italia pentru furtul a trei tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Henri Matisse. Cinci dintre suspecți au fost reținuți, transmite publicaţia Jurnal.md. Capodoperele, a căror valoare depășește nouă milioane de euro, au fost recuperate de polițiști dintr-un apartament din Parma. "Frumuseţea câştigă întodeauna. În curând, tablourile se vor întoarce acolo unde Luigi Magnani a dorit întotdeauna să fie: în fața ochilor tuturor", a transmis Muzeul Fondazione Magnani Rocca.

Jaful a avut loc în urmă cu aproape cinci luni, mai exact în noaptea de 22 spre 23 martie, la Muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Toate cele trei tablouri au fost recuperate de carabinierii din cadrul Unității pentru Protecția Patrimoniului Cultural și Parchetului din Parma.

Printre operele furate se numără "Tasse et Plat de Cerises" ("Ceaşcă şi farfurie cu cireşe"), de Paul Cézanne, "Les Poissons" ("Peşti"), de Pierre-Auguste Renoir, și "Odalisque sur la terrasse" ("Odalisca pe terasă"), de Henri Matisse. Valoarea totală a celor trei lucrări este estimată la peste nouă milioane de euro.



"Frumuseţea câştigă întodeauna. Renoir, Cézanne și Matisse au fost recuperați. (...).

În curând, tablourile se vor întoarce acolo unde Luigi Magnani a dorit întotdeauna să fie: în fața ochilor tuturor", au transmis reprezentanţii Muzeului Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo pe Instagram, unde au pus imagini cu cele trei capodopere.

Conform presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată, bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți, transmite IPN. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de zeci de mii de euro.

Cele trei tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți, în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate.





