Rușii atacă Odesa, după cel mai mare atac energetic din ultimele luni

1 minut de citit Publicat la 07:41 01 Oct 2026 Modificat la 07:41 01 Oct 2026

Rușii atacă Odesa, după cel mai mare atac energetic din ultimele luni. FOTO: captură video Telegram

Rușii au atacat joi dimineață orașul Odesa și au avariat infrastructură electrice, a declarat Serghei Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, scrie Ukrainska Pravda.

„Rușii au atacat Odesa. Instalațiile de infrastructură au fost avariate”, a declarat Lysak.

Potrivit acestuia, nu erau încă informații despre victime.

Atacul de joi vine după atacul masiv de amploare de miercuri asupra rețelei energetice a Ucrainei, în care au fost lovite instalații electrice și infrastructură din Kiev și din alte regiuni.

Atacurile de miercuri, în urma cărora oficialii ucraineni au anunțat că șapte persoane au fost ucise, au avut loc după mai multe zile de intensificare a atacurilor cu drone, în special asupra capitalei.

Acestea anticipează o nouă iarnă în care Ucraina se așteaptă la noi atacuri prin care orașe sunt lăsate fără căldură și electricitate, în condițiile în care țara se confruntă cu un deficit de sisteme de apărare antiaeriană.

Operatorul național al rețelei electrice, Ukrenergo, a anunțat întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în Kiev și în trei regiuni din jurul capitalei. Este pentru prima dată din primăvară când o astfel de măsură este impusă în capitală.

„Rusia a escaladat atacurile masive asupra infrastructurii energetice”, a declarat premierul Sergii Koretskyi pe X, după atacurile din timpul nopții.

Un copil s-a numărat printre cele șapte persoane ucise în Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, infrastructura critică a fost atacată în cinci regiuni, iar alte cinci regiuni au raportat pagube suplimentare.

Meteorologii prognozează temperaturi nocturne sub pragul înghețului în Kiev în zilele următoare.