”Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie”. Copilotul Flydubai ar fi plănuit să prăbușească avionul într-un zgârie-nori

Într-un videoclip publicat pe X, un pasager al zborului a povestit cum s-a întâmplat totul. Colaj foto: Capturi X

Copilotul din Oman al avionului Flydubai, care zbura din Emiratele Arabe Unite spre Israel, ar fi încercat să preia controlul aeronavei pentru a o îndrepta către un zgârie-nori din Tel Aviv. Informația a fost relatată de The Telegraph, care citează trei surse familiarizate cu situația. „Se consideră că acesta este un scenariu similar celui din 11 septembrie, în care copilotul îl ucide pe pilot și prăbușește avionul pe teritoriul Israelului, împreună cu toți pasagerii, dintre care majoritatea sunt israelieni”, a declarat una dintre surse.

Avionul a efectuat în dimineața zilei de 30 septembrie o aterizare de urgență în Arabia Saudită, după ce copilotul l-a atacat pe comandant. În timpul incidentului, acesta l-ar fi lovit de mai multe ori pe pilot cu un briceag, după care aeronava a început să piardă brusc altitudine.

În doar 37 de secunde, avionul a coborât aproximativ 4.600 de metri și a transmis un semnal utilizat de regulă în cazul unei deturnări.

Incidentul de la bordul cursei FZ1073 Dubai - Tel Aviv a fost catalogat de Ministerul de Externe de la Ierusalim drept „atac terorist în care au fost vizați cetățeni israelieni, Emiratele Arabe Unite și Acordurile Abraham”, prin care statul evreu și-a normalizat relațiile cu mai multe țări arabe. Premierul israelian l-a numit pe pilotul aeronavei „un adevărat erou” și i-a însănătoșire grabnică în urma rănilor suferite.

Pasagerul Yaniv Hayun a declarat pentru The Telegraph că, în timpul incidentului, a intrat în cabina de pilotaj și l-a văzut pe copilot la comenzi. „L-am prins pe terorist, l-am imobilizat și, înainte de toate, l-am scos din cabină”, a povestit acesta. Hayun a preluat apoi pentru scurt timp controlul aeronavei. Ulterior, comenzile au fost preluate de alți doi piloți aflați la bord, care au reușit să aterizeze avionul în orașul saudit Tabuk.

La întâlnirea cu premierul israelian, Hayoun a relatat cum a intrat cu greu în cabină peste pilotul Machechar, care era rănit, cum l-a tras pe agresor de pe panoul de control aplicându-i o priză de sufocare la gât și a cum a preluat apoi temporar controlul manșei. El a glumind spunând că a știut cum să oprească avionul din prăbușire pentru că s-a uitat la serialul documentar „Dezastre în aer”.

Un oficial israelian a declarat că teroristul omanez plănuia să prăbușească avionul în Israel și căuta un loc simbolic. Oficialul a estimat că tentativa nu ar fi reușit, pentru că zborul ar fi fost interceptat de forțele israeliene înainte ca atacatorul să își ducă planul la îndeplinire.

În schimb, reprezentanții Flydubai au comunicat mai devreme în cursul zilei de miercuri că membri ai echipajului, aflați la bord, au reușit să stabilizeze aeronava aflată în coborâre periculoasă și au ajuns apoi în Arabia Saudită cu zborul care avea destinația Israel. Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a afirmat că avionul a fost adus sub control cu succes de „echipajul Flydubai aflat la bord, care a redirecționat și a aterizat în siguranță aparatul pe aeroportul din Tabuk”.

Un pasager, Almog Itali, a declarat într-un interviu difuzat de BBC că aeronava a fost controlată după incident de doi „piloți de rezervă” care urmau să zboare pe o cursă ulterioară. David Soucie, un analist CNN pe probleme de siguranță aeriană, a afirmat că este destul de neobișnuit ca la bordul aeronavelor să se afle piloți suplimentari, „cu excepția cazului în care aceștia sunt repoziționați pentru alte zboruri”.

Imaginile distribuite online arată momentele de panică trăite de pasagerii zborului. În imagini se aud țipete, în timp ce aeronava pierde rapid din altitudine. Sunt persoane care plâng, iar unele stau așezate pe jos, pe culoar.