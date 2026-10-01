Trump anunță investiții sud-coreene de 200 de miliarde de dolari în SUA. Banii vor fi folosiți pentru proiecte energetice

Donald Trump a menţionat și construcţia unei centrale electrice de şase gigawaţi în Texas. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a detaliat miercuri investiţii sud-coreene de până la 200 de miliarde de dolari în Statele Unite, care urmează să fie dedicate unui număr de trei proiecte energetice, printre care un gazoduct în Alaska şi construcţia mai multor centrale nucleare, transmite AFP, citată de Agerpres.

"Datorită acordurilor pe care administraţia mea le-a securizat cu Republica Coreea, aceştia vor investi până la 200 de miliarde de dolari", a declarat liderul de la Casa Albă, înconjurat în special de mai mulţi dintre miniştrii săi şi de conducători ai companiilor implicate în aceste viitoare investiţii.

Secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, a adăugat detalii, precizând că Seulul va "investi puţin mai puţin de 200 de miliarde de dolari din bani publici în infrastructuri energetice pentru a consolida dominaţia energetică americană".

Potrivit acestuia, cea mai mare sumă - de până la 120 de miliarde de dolari - este prevăzută pentru construirea a "opt centrale nucleare uriaşe" în Ohio, Tennessee, Carolina de Sud şi Kentucky.

Proiectul de gazoduct are scopul de a transporta gazul extras din nordul Alaskăi pe o distanţă de 1.300 de kilometri până la un port din sudul acestui stat american, unde va fi transformat în GNL (gaz natural lichefiat) şi exportat cu nave către Asia, principala sa piaţă de desfacere.

Dar acest proiect de anvergură a stârnit critici, în special din partea apărătorilor biodiversităţii, precum şi incertitudini privind realizarea sa, legate de probleme de cost şi chestiuni de fezabilitate economică ce i-au frânat progresul.

Ar urma să ducă la crearea a 12.000 de locuri de muncă în timpul construcţiei, cu prioritate acordată lucrătorilor locali, iar apoi până la o mie de locuri de muncă în faza operaţională.

Construcţia sa ar trebui să dureze trei ani de la deblocarea finanţării, iar exporturile de GNL ar urma să înceapă la doi ani după finalizarea lucrărilor, conform calendarului detaliat miercuri în cadrul prezentării de la Casa Albă.

Donald Trump a menţionat, în final, fără prea multe detalii, construcţia unei centrale electrice de şase gigawaţi în Texas.