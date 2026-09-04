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Coreea de Sud ia în calcul desfășurarea de forțe militare în jurul Strâmtorii Ormuz, alături de SUA

R.M.
1 minut de citit Publicat la 09:26 04 Sep 2026 Modificat la 09:26 04 Sep 2026
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Militar american aflat la bordul unei nave militare a SUA urmărește o navă comercială în zona Strâmtorii Ormuz. Foto: Getty Images

Președinția de la Seul a comunicat vineri că analizează opțiuni pentru o desfășurare militară sud-coreeană în jurul Strâmtorii Ormuz, alături de SUA, subliniind însă că deocamdată nu s-a luat nicio decizie în acest sens, transmite Kyodo, potrivit Agerpres.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat luna trecută în media sociale frustrarea față de refuzul sud-coreenilor de a se implica în războiul împotriva Iranului și a ordonat reducerea amplorii unor exerciții militare comune ale Statelor Unite cu Coreea de Sud.

După ce presa sud-coreeană a afirmat vineri că guvernul ia în considerare o desfășurare de forțe în sprijinul navelor militare americane din Orientul Mijlociu, un oficial din cadrul președinției a declarat că „am comunicat că vom efectua o analiză conform procedurilor legale naționale, luând în considerare poziția de securitate a Peninsulei Coreene” și a adăugat că „nu s-a decis nimic, dar vom continua să analizăm”.

El a declarat că angajamentele repetate ale guvernului privind „contribuții substanțiale” acoperă și operațiunile militare, dar a atras atenția că există „diverse opțiuni”, mergând de la roluri de luptă până la unele necombatante, cum ar fi cele de căutare.

Desfășurarea forțelor militare sud-coreene în afara țării necesită o decizie a Consiliului de Securitate Națională și aprobarea de către parlamentului unicameral de la Seul. Presa sud-coreeană a afirmat că guvernul ar putea solicita consimțământul legislativului chiar luna aceasta. 

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Etichete: coreea de sud Strâmtoarea Ormuz exercitii militare SUA

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