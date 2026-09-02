Trump adoptă politica „Tanc contra tanc” în Strâmtoarea Ormuz: Pentru prima oară, armata SUA a lovit direct petroliere iraniene

1 minut de citit Publicat la 08:54 02 Sep 2026 Modificat la 08:59 02 Sep 2026

Distrugător american, alături de un tanc petrolier iranian, în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Armata SUA a lovit pentru prima dată petroliere iraniene, ca răspuns la atacurile Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Hormuz. Noua politică „tanc (petrolier) pentru tanc” a fost aprobată de președintele american Donald Trump, pentru a descuraja Iranul să obstrucționeze navigația în strâmtoare, informează Axios.

Până acum armata americană se limita doar la navele care încercau să încalce blocada navală instituită de marina SUA.

În cadrul unui atac de amploare lansat de americani pe 1 septembrie, două petroliere iraniene au fost lovite de drone. Navele erau ancorate în largul coastelor iraniene, la nord de linia de blocadă navală.

Oficialili americani citați de Axios au precizat că în jur de 100 de ținte au fost lovite de armata SUA în atacurile recente asupra Iranului.

Trupele SUA au mai lovit sisteme de apărare antiaeriană iraniene ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) , sistemele radar, lansatoarele de rachete de antinavă și drone de atac, echipamentele miniere și centre de comunicații.

Iranul a atacat, la rândul său, baze militare americane din Irak și Iordania, potrivit presei de stat iraniene și Forțelor Armate Iordaniene.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că atacurile americane asupra Iranului au fost lansate în urma unor "atacuri recente" atribuite Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial al administrației SUA a precizat că în jur de 40 de nave, care transportau milioane de barili de țiței, au reușit să tranziteze marți Strâmtoarea Ormuz. Forțele SUA au interceptat cu succes mai multe rachete antinavă și drone pe care iranienii le-au lansat asupra navelor, fără ca vreuna să reușească să lovească vreo navă.