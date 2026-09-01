SUA au început noi bombardamente împotriva Iranului. Trump: „Dacă statul eșuat Iran ripostează, va fi un atac și mai mare”

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Armata americană a anunțat, marți, că atacă ținte din Iran, după intensificarea luptelor pentru controlul Strâmtorii Ormuz. Atacurile americane au avut loc după ce Iranul a încercat să atace nave comerciale și militari americani în Orientul Mijlociu, potrivit Comandamentului Central al SUA, citat de WSJ.

Luptele s-au intensificat din nou în această săptămână. Statele Unite și Iranul se confruntă pentru controlul rutei maritime strategice. Duminică, Iranul a lansat rachete asupra unor baze americane după ce SUA au lovit lansatoare iraniene despre care au spus că se pregăteau să lanseze în strâmtoare rachete încărcate cu mine marine.

Mai multe nave au fost lovite de proiectile în ultimele zile, potrivit serviciului britanic United Kingdom Maritime Trade Operations. Oficiali americani spun că Iranul continuă să atace nave care cooperează cu armata SUA pentru a intra și ieși discret din Golful Persic.

În același timp, Statele Unite mențin blocada porturilor iraniene, încercând să sugrume comerțul Iranului.

„Statele Unite atacă, chiar în aceste momente, ținte iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Atacurile sunt de mare amploare și foarte puternice și vin ca represalii pentru tentativa eșuată a iranienilor de a instala mine marine în strâmtoare, unde în prezent nu mai există nicio mină, toate fiind complet îndepărtate sau detonate, precum și pentru lansarea de către Iran a opt rachete asupra bazei noastre militare din Iordania, toate fiind doborâte cu succes.

Dacă statul eșuat Iran va riposta la acest atac pe deplin justificat, va fi lovit din nou, mult mai dur și la un nivel mult mai ridicat. Dar nici acela nu va fi cel mai mare atac dintre toate. Acela este deja pregătit și așteaptă, iar când se va încheia, din Republica Islamică Iran va mai rămâne foarte puțin!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Războiul din Iran s-a reluat, practic

Iranul și Statele Unite s-au atacat reciproc pentru prima dată în mai bine de o lună, în noaptea de duminică spre luni, într-un schimb de lovituri care a reaprins, practic, conflictul devastator dintre cele două țări, după câteva săptămâni de relativă acalmie militară.

Iranul a lansat rachete asupra unor obiective militare americane din Iordania, ca represalii la un atac american asupra unor lansatoare iraniene de rachete. Statele Unite au susținut că acestea se pregăteau să lanseze mine maritime în Strâmtoarea Ormuz, principala rută pentru transportul maritim care a devenit epicentrul tensiunilor regionale și al eforturilor diplomatice.

La șase luni de la izbucnirea conflictului, cele două țări se înfruntă pentru controlul asupra Ormuz. Iranul susține că are dreptul de a controla strâmtoarea și a făcut în mod repetat atacuri asupra navelor, în timp ce Statele Unite încearcă să mențină traficul maritim deschis, escortând navele și instituind o blocadă militară a porturilor iraniene.

Armata americană informează cu privire la atacuri

CENTCOM a anunţat, marţi, lansarea noilor atacuri împotriva Iranului, într-o declaraţie scurtă publicată pe Twitter.

„Astăzi, la ora 12:00, forţele americane au început să lovească ţinte ale Gardienilor Revoluţiei din Iran”, a transmis CENTCOM, spunând că răspunde „atacurilor recente ale Gardienilor Revoluţiei împotriva navigaţiei comerciale în strâmtoarea Ormuz şi împotriva militarilor americani desfăşuraţi în regiune”.

Televiziunea de stat iraniană a raportat mai multe explozii auzite în sudul ţării, aproape de Bandar Abbas şi de insula Qeshm, în apropierea Strâmtorii Ormuz.