Un fost liberal îl acuză pe Siegfried Mureșan că a sabotat un proiect al PNL la Bruxelles

Pavel Popescu face dezvăluiri despre Siegfried Mureșan / sursă foto: Facebook - Pavel Popescu

Fostul liberal Pavel Popescu a dezvăluit două episoade pe care le-a trăit în perioada în care PNL încerca să-și consolideze relația cu Partidul Popular European și să organizeze la București un eveniment cu liderii PPE. Acesta a declarat în direct la Antena 3 CNN că Siegfried Mureșan ar fi încercat să blocheze proiectul și finanțarea de la Bruxelles.

Pavel Popescu a relatat episodul complet într-o postare amplă publicată luni, pe pagina sa de Facebook. Popescu spune că a ales să vorbească despre experiențele sale din PNL pentru a readuce în atenție modul în care, în opinia sa, unii politicieni români gestionează relațiile cu Bruxelles-ul.

Mărturisirile au fost făcute în contextul în care Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit acestuia, liberalii încercau să organizeze la București un eveniment major al Partidului Popular European. O problemă era însă finanțarea. Organizarea evenimentului însemna cheltuieli de aproximativ 500.000 de euro, iar câțiva dintre liberali au mers la Bruxelles pentru a solicita PPE o cofinanțare de 250.000 de euro.

„În primul rând vreau să fac o clarificare. Sunt aici ca fost membru al Partidului Național Liberal, nu vin în funcția pe care o am astăzi în ANCOM, ci am venit aici pentru a vă povesti un episod care, sper eu, în aceste zile extrem de complicate, să trezească niște amintiri în mintea colegilor mei care acum joacă acest joc politic pe care eu nu îl mai înțeleg. Și vorbesc asta din postura de cetățean. În 2018, Ludovic Orban era noul președinte ales al partidului, de fapt, din 2017, iar pe 7 mai 2018, Siegfried Mureșan intra în PNL ca membru PNL și se pregătea pentru alegerile europarlamentare din 2019.

Rareș Bogdan era noul star al PNL-ului în 2019. Și se făcea acea listă faimoasă de europarlamentari.

PNL-ul era în creștere și în 2019 câștigase pentru prima dată acea campanie electorală împotriva PSD-ului, după 85 de ani. Ce era foarte interesant este că, în momentul în care domnul Siegfried Mureșan a intrat în PNL, noi ne chinuiam din răsputeri să aducem în România cel mai mare eveniment de campanie pentru domnul Manfred Weber al Partidului Popular European, PNL-ul fiind a treia forță politică în cadrul acestui partid. Dintr-o pură conjunctură am avut un rol în acest eveniment, pentru că a fost un mic vis pe care, alături de Robert Sighiartău, care era cel mai tânăr secretar general al partidului atunci, am încercat să i-l aducem pe masă lui Ludovic Orban.

Am scris în postare, pentru cei care vor să o citească detaliat, că Ludovic Orban a fost unul dintre cei care, cred eu cu tărie, a pus în momente-cheie interesul Partidului Național Liberal, dar, mai presus de atât, interesul României. Și acela a fost unul din acele momente când a înțeles de ce trebuia să aducem acel eveniment.

Estimarea era undeva la 500.000 de euro. Nu e o sumă de ordinul miliardelor pe care le negociază domnul Siegfried Mureșan cu Comisia Europeană, dar vă spun că costurile pentru PNL erau undeva la jumătate de milion de euro și, pentru că Partidul Popular European era co-organizator, căzusem de acord să vină cu o cofinanțare, practic, de jumătate, de 250.000 de euro”, a declarat Pavel Popescu, la Antena 3 CNN.

Popescu: „E un stil periculos împotriva intereselor României și a partidelor din care fac parte”

Acesta a continuat spunând că, în timpul unei discuții cu Joseph Daul, președintele PPE la acea vreme, Siegfried Mureșan ar fi intervenit și i-ar fi întrebat de ce este nevoie de bani din partea PPE.

„Erau niște discuții politice și subliniez acest lucru, între Partidul Național Liberal și Partidul Popular European. Eram într-o discuție cu președintele de atunci, Joseph Daul, la care domnul Siegfried Mureșan avea acces, pentru că, într-adevăr, este un tip extrem de conectat în PPE, și m-a încercat un sentiment de tristețe, pentru că, în momentul în care, alături de Robert Sighiartău, ceream acei bani pentru România, Siegfried a spus o chestiune care părea că a spus-o în glumă, dar nu a fost o glumă foarte reușită.

'Dar de ce aveți nevoie de bani de la PPE? Domnule președinte, ei nu au nevoie de banii PPE-ului'.

Domnul Mureșan zice că nu avem nevoie de acei bani, că Partidul Național Liberal nu are nevoie de acei bani, pentru că Partidul Național Liberal împreună cu PSD și-au votat bani de la bugetul României pentru cheltuieli de partid. A fost așa, într-un stil foarte ironic.

Dar de ce cred că acest aspect este foarte important? Pentru că eu mă uit ca cetățean, din fotoliul de acasă, la dezbaterea publică și, în următoarele săptămâni, în următoarele luni, în timp ce eram din nou la Bruxelles pentru aceeași speță, pentru că presiunea creștea și acest eveniment risca să nu fie organizat, unul din colegii mei, pe care nu l-am cunoscut niciodată până atunci, Jean Marinescu, s-a oferit voluntar, pentru că aveam un mandat de la Ludovic să vină și să ne pună la masă din nou cu președintele PPE, pentru a obține acești bani.

Discuția este despre un stil, și subliniez acest lucru, a unor europarlamentari români și nu doar europarlamentari, a unor politicieni români care se conturează din ce în ce mai mult astăzi și este un stil extrem de periculos, care este împotriva intereselor României și a partidelor din care fac parte.

Acest stil de a te duce cu pâra la Bruxelles, acest stil de a descuraja orice inițiativă care vine din țară, dacă nu este girată de tine pe persoană fizică. Și să știți că asta vreau să vă prezint”, a mai adăugat acesta.

Ulterior, el a mărturisit că împreună cu Robert Sighiartău au continuat demersurile pentru a obține banii respectivi, iar Marian-Jean Marinescu i-ar fi ajutat să reia legătura cu Joseph Daul, președintele PPE la vremea respectivă.

Popescu afirmă că, după acest episod, a primit un telefon de la Siegfried Mureșan, care l-ar fi întrebat ce caută la Bruxelles și i-ar fi spus că va discuta situația cu Ludovic Orban și cu președintele partidului.

„Am primit un telefon de la domnul Mureșan, în care, pe un ton foarte amenințător, cred că și ridica vocea la mine, mă întreba ce caut eu la Bruxelles, că va suna înapoi în țară, la Ludovic și chiar la președinte, să îi spună cum fac eu aranjamente la Bruxelles”, a mai declarat Popescu.

El a declarat că a ales să dezvăluie aceste episoade pentru că sunt relevante pentru ceea ce el descrie drept un mod de acțiune al unor politicieni români în relația cu instituțiile și partidele europene.

„Toate chestiunile astea erau niște piese de puzzle, într-o viziune, desigur, a viitoarei guvernări de atunci, care urma să vină în cadrul PPE. Și acum voiam să vă confirm că acest stil și spun acest lucru cu foarte mare tristețe, acest stil constant de a lupta împotriva intereselor României la Bruxelles nu este o himeră, nu este o fabulație.

Este o discuție pe care nu ar trebui doar să o avem în mod deschis, ci să găsim soluții la ea și să găsim motive ce pun partidele pe liste și cine votează”, a încheiat Pavel Popescu.