Sorin Grindeanu îl critică pe Nicușor Dan că a desemnat doar premieri de dreapta: „Nu e corect”

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat, luni, pe președintele Nicușor Dan pentru nominalizările făcute pentru funcția de prim-ministru de la începutul mandatului său. Liderul PSD a declarat în exclusivitate la Antena 3 CNN că toți candidații nominalizați până acum sunt de dreapta și a afirmat că acest lucru „nu e chiar corect”.

El a precizat că, la negocierile de la Cotroceni, i-a cerut președintelui să-i încredințeze mandatul de prim-ministru, în calitate de lider al partidului care are cei mai mulți parlamentari.

„Haideți să clarificăm, fiindcă eu cred că trebuie să fie spuse lucrurile așa și din perspectivă istorică. Noi n-am fost niciodată în aceeași barcă politică cu Nicușor Dan. Nu a fost candidatul nostru nici la Primăria Municipiului București, ori de câte ori a candidat, de două sau de trei ori, nici n-a candidat din partea noastră. Sigur, mare parte din pesediști l-au votat în turul doi, când a fost în acea finală cu George Simion și cred că a fost decizia corectă. Dar de aici până la a avea scenarii de acest tip e cale lungă și am să vă spun ce am făcut noi.

Noi, când am mers la consultări, joi, am cerut direct, eu cu încă cinci colegi ai mei, am cerut să-mi încredințeze mandatul de prim-ministru mie, fiind președintele partidului care a câștigat alegerile la 1 decembrie 2024, fiind îndreptățit să cer acest lucru. Nicușor Dan, de când e președinte, a desemnat vreo patru prim-miniștri, doar de dreapta. Unul dintre ei a trecut de vot, Ilie Bolojan, după care a venit cu Tomac, a venit cu Veștea și acum cu Siegfried Mureșan.

Faptul că tot desemnează persoane, cu excepția lui Eugen Tomac, din partidul care s-a clasat pe locul trei, cred că nu e chiar corect.

Eu am și spus imediat după că am fost și surprins, și dezamăgit după desemnarea lui Siegfried Mureșan. Nu e niciun fel de scenariu. Eu nu am scenarii de acest tip cu Nicușor Dan”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai adăugat că:

„Eu am văzut ce a spus președintele. A spus că n-a venit nimeni care să-i prezinte o majoritate și asta e adevărat. Chiar și eu, în momentul în care am mers acolo, am solicitat mandatul din perspectiva partidului care are cei mai mulți parlamentari, dar nu că aș avea majoritatea de 233 de voturi. Deci eu nu cred că a prezentat o majoritate. De asemenea, nici tabăra cealaltă, doar că de data asta am văzut că ăsta a fost argumentul președintelui că adunați PNL, UDMR și USR înseamnă mai mulți parlamentari decât PSD”, a mai adăugat Grindeanu.

Întrebat dacă e de părere că șeful statului evită să-i dea mandatul de premier, liderul PSD a răspuns că:

„Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe domnia sa. Eu i-am solicitat acest lucru fiindcă PSD-ul merită să aibă această desemnare, fiindcă a câștigat alegerile”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Totodată, întrebat dacă vrea să revină la Palatul Victoria în funcția de premier, Grindeanu a răspuns că:

„Evident, fiindcă știu că voi face lucrurile altcumva decât le-a făcut Ilie Bolojan, ca să vorbim de istoria recentă, fiindcă de fiecare dată când Partidul Social-Democrat a guvernat, și vă rog să vă uitați în istorie, noi am avut creștere economică de fiecare dată, fără excepție”, a mai declarat Sorin Grindeanu.