Mirabela Grădinaru a fost invitată, la New York, la o reuniune organizată de Melania Trump despre educația digitală a copiilor

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat luni la New York la evenimentul organizat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”. Reuniunea, la care au participat Prime Doamne și Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor de tehnologie, a fost dedicată copiilor și „lumii în care ei cresc, o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză fără precedent”, potrivit unei postări a inițiativei „România în Lumină”.
Mirabela Grădinaru îl însoțește pe Nicușor Dan la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Cei doi vor participa la cina oferită de președintele american Donald Trump. Astăzi, Mirabela Grădinaru a participat la evenimentul organizat de Melania Trump și a avut o întâlnire cu E.S. Rachel Ruto, Prima Doamnă a Republicii Kenya.
Acesta este cel de-al doilea eveniment organizat de Melania Trump la care este invitată Mirabela Grădinaru. În luna martie, partenera președintelui Nicușor Dan a luat cuvântul la summitul de la Washington dedicat educaţiei digitale a copiilor.
Întâlnirea de astăzi a avut loc tot în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, iar Mirabela Grădinaru a discutat „despre cum putem face ca noile tehnologii să fie mai sigure pentru copii și cum îi putem ajuta să fie mai bine pregătiți pentru lumea digitală”, potrivit România în Lumină.
„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește. Nu putem cere copiilor și școlilor doar să țină pasul cu tehnologia. Tehnologia trebuie să țină pasul cu nevoile lor”, a spus soția președintelui.
De asemenea, tot astăzi, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu E.S. Rachel Ruto, Prima Doamnă a Republicii Kenya.
„Cele douǎ doamne au discutat despre teme care apropie țǎrile noastre și pentru care putem construi împreună: protecția copiilor, educația, antreprenoriat feminin, egalitatea de gen, prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor și reziliența comunităților. Un dialog sincer despre oameni, despre responsabilitate și despre puterea colaborǎrii”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook România în Lumină*.
* „România în lumină” este un proiect al Administrației Prezidențiale prin care își propune crearea unei platforme de dialog între instituțiile statului, societatea civilă și specialiști din diverse domenii.