Mirabela Grădinaru a fost invitată, la New York, la o reuniune organizată de Melania Trump despre educația digitală a copiilor

„Cele douǎ doamne au discutat despre teme care apropie țǎrile noastre și pentru care putem construi împreună: protecția copiilor, educația, antreprenoriat feminin, egalitatea de gen, prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor și reziliența comunităților. Un dialog sincer despre oameni, despre responsabilitate și despre puterea colaborǎrii”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook România în Lumină*.

* „România în lumină” este un proiect al Administrației Prezidențiale prin care își propune crearea unei platforme de dialog între instituțiile statului, societatea civilă și specialiști din diverse domenii.