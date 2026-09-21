Maia Sandu anunţă că Parlamentul de la Chişinău va institui stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la conferinţa de presă susţinută în urma ședinței Consiliului Național de Securitate. Foto: Facebook/Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni, după reuniunea Consiliului Național de Securitate, că Parlamentul va fi chemat să aprobe instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, relatează stiri.md. "Nivelul apei în Novodnistrovsk a atins o minimă istorică. Trebuie să fim pregătiți pentru orice evoluție și, indiferent de ce se întâmplă în exterior, Moldova trebuie să aibă apă, energie electrică, combustibil", a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat necesitatea ca instituțiile statului să poată reacționa rapid la eventuale schimbări, pe fondul incertitudinilor de pe piața energiei și al scăderii nivelului apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk.

"Nivelul apei în Novodnistrovsk a atins o minimă istorică. Trebuie să fim pregătiți pentru orice evoluție și, indiferent de ce se întâmplă în exterior, Moldova trebuie să aibă apă, energie electrică, combustibil. Dar nu putem influența prețul", a declarat Maia Sandu.

Aceasta a vorbit și despre creșterea prețurilor carburanților, precizând că, în Republica Moldova, un litru de motorină costă 36 de lei.

"Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații: dacă e nevoie de decizii rapide pentru a cumpăra combustibili, dacă debitul de apă în Nistru continuă să se reducă, dacă prețurile continuă să crească la combustibili. (...). Benzina și motorina au ajuns la cele mai mari prețuri care au fost vreodată în UE. În Moldova, litrul de motorină a ajuns la 36 de lei", a mai menţionat șefa statului.

De asemenea, Maia Sandu a mai adăugat că instituțiile trebuie să asigure capacitatea de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece. Printre măsurile prevăzute se numără posibilitatea utilizării în regim de urgență a interconexiunilor cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera dintre România și Republica Moldova. Mai mult, instituțiile responsabile trebuie să creeze rezerve de echipamente și piese de schimb pentru intervenții rapide în cazul unor avarii.

Autoritățile urmează să constituie și stocurile necesare de gaze și să pregătească treptat și stocuri de urgență de produse petroliere.

Președinta Republicii Moldova a mai precizat că Guvernul va asigura resursele financiare necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioadă a sezonului rece.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținute după ședința Consiliului Național de Securitate, care a avut loc astăzi, 21 septembrie 2026.



