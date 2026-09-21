Revoltă la Kiev după ce Franța a cerut scoaterea de pe listă de sancțiuni a UE a oligarhilor ruși Usmanov și Fridman: "E inacceptabil"

Andrii Sîbiha, ministrul de Externe al Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Ucraina a declarat luni că ar fi "inacceptabil" ca Uniunea Europeană să retragă doi oligarhi ruşi de pe lista sancţiunilor, considerând că această decizie ar transmite "un semnal negativ Rusiei", relatează AFP, conform Agerpres.

Cei doi oligarhi, Alişer Usmanov şi Mihail Friedman, "au fost adăugaţi pe listă deoarece fac parte din regimul agresiv al Rusiei, care poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei", a scris ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, pe X.

"Ce s-a schimbat? Nimic. Retragerea lor de pe lista sancţiunilor este inacceptabilă şi ar transmite un semnal greşit Moscovei chiar în momentul în care presiunea trebuie sporită", a mai spus el.

Uniunea Europeană încerca cu disperare luni să ajungă la un acord asupra reînnoirii listei cu cetăţenii ruşi supuşi sancţiunilor UE în contextul războiului din Ucraina, blocat de mai multe zile de o cerere a Franţei ca numele miliardarului ruso-uzbek Alişer Usmanov să fie retras de pe listă, invocând "raţiuni de securitate naţională".

Potrivit Financial Times, Franţa face presiuni în cadrul acordului de eliberare a deţinuţilor implicând mai mulţi cetăţeni francezi deţinuţi în Azerbaidjan.

Luxemburgul a cerut, la rândul său, retragerea omului de afaceri rus Mihail Friedman de pe lista persoanelor şi a entităţilor supuse sancţiunilor, în cazul în care Cei 27 ar accepta retragerea lui Usmanov.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi-a exprimat săptămâna trecută îngrijorarea în legătură cu această situaţie, afirmând că "nu este momentul cu siguranţă pentru ridicarea sancţiunilor", "pentru scutirea oligarhilor ruşi de sancţiuni" şi "pentru a oferi cadouri Rusiei".

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).