Polonia vrea să găzduiască 15.000 de soldați americani pe teritoriul său. Câți sunt în prezent în țară

1 minut de citit Publicat la 17:41 21 Sep 2026 Modificat la 17:41 21 Sep 2026

Militari polonezi și americani într-un exercițiu comun desfășurat în Polonia. Foto: Getty Images

Polonia vrea să găzduiască 15.000 de soldaţi americani pe teritoriul său, a declarat luni ministrul adjunct al apărării, Stanislaw Wziatek, în contextul în care războiul dus de Rusia în Ucraina vecină intră în a cincea iarnă, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vorbim despre o ţintă de 15.000 de soldaţi", a declarat Wziatek la postul de radio RMF FM, precizând că acest contingent ar include aproximativ 10.000 de soldaţi prin rotaţie şi "3.500 până la 5.000" staţionaţi permanent. Polonia găzduieşte în prezent între 6.500 şi 7.000 de soldaţi americani prin rotaţie, a spus el.

Preşedintele american Donald Trump a lăudat joi "progrese majore" către înfiinţarea unei baze militare americane permanente în Polonia, în timp ce administraţia sa a lansat o revizuire a prezenţei militare americane în Europa.

Potrivit ministrului polonez, forţa americană planificată ar urma să fie construită în etape până în 2039.

Săptămâna trecută, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat asupra ameninţărilor "hibride" din partea Rusiei - inclusiv atacuri "accidentale" cu drone şi rachete - care vizează aliaţii Ucrainei.

Această ţară membră a NATO şi UE, situată pe flancul estic al Alianţei, a acuzat Rusia de "sabotaj" în mai multe rânduri din 2022.

În prezent, Polonia una unul dintre statele NATO care cheltuiesc cel mai mult, în termeni relativi, pentru apărare, alocând acesteia aproape 5% din PIB-ul său.