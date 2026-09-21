Replica Kremlinului pentru Marine Le Pen și Jordan Bardella: „Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Franța”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova nu acceptă criticile venite din Franța. Foto: Getty Images

Kremlinul a transmis, luni, că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Franța sau orice altă țară europeană, respingând acuzațiile formulate de liderii Rassemblement National drept false, relatează Reuters. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Federația Rusă nu se află într-o dispută cu vreun stat european, care ar putea duce la un „dezacord serios”. „Rusia nu amenință pe nimeni și nu șantajează pe nimeni”, a mai spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova nu acceptă criticile venite din Franța.

„Nu suntem de acord cu această declarație. Rusia nu amenință Franța sau nicio altă țară din Europa. Președintele Putin a declarat acest lucru în numeroase rânduri. Nu avem dispute cu niciun stat european care ar putea duce la dezacorduri serioase.

Prin urmare, Rusia nu reprezintă absolut nicio amenințare; nu amenință pe nimeni și nu șantajează pe nimeni. Prin urmare, dezaprobăm categoric astfel de declarații. Nu le acceptăm”, a spus Peskov.

Afirmațiile oficialului rus vin după ce într-un comunicat de presă comun, candidata la alegerile prezidențiale din Franța, lidera extremei drepte, Marine Le Pen, și Jordan Bardella, președintele Rassemblement National, au transmis că nu vor „tolera o putere străină, în acest caz Rusia, care caută să dicteze, direct sau indirect, politicile țării noastre prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”.

Cei doi au adăugat că nicio provocare sau operațiune clandestină atribuită Rusiei nu ar trebui să determine Franța să contribuie la atingerea obiectivelor Moscovei în războiul din Ucraina. În același timp, ei au subliniat că nivelul și condițiile sprijinului acordat de Franța Ucrainei rămân subiecte legitime de dezbatere politică internă.

Declarația a venit după decizia președintelui rus Vladimir Putin de a plasa operațiunile Nestlé și Auchan din Rusia sub administrare temporară. Kremlinul a transferat controlul asupra companiilor către o conducere rusă, folosind un mecanism pe care Moscova l-a aplicat și în cazul altor companii occidentale.

Cei doi au menționat tentativa de atac cu drone încărcate cu explozibili asupra aeroportului Leipzig/Halle din Germania, pe care autoritățile germane au atribuit-o Rusiei, precum și avertismentele recente ale mai multor guverne europene privind posibile operațiuni rusești de tip hibrid împotriva statelor care sprijină Ucraina.

„Politica externă a Franței se decide la Paris”, au transmis cei doi, adăugând că aceasta nu poate fi stabilită de Moscova sau de orice altă capitală străină.

Anterior acestui comunicat, președintele Emmanuel Macron le-a transmis reprezentanților partidelor, între care și candidați la alegerile prezidențiale, că Franţa a fost ameninţată de atacuri hibride ruseşti în ultimele săptămâni.

Preşedintele francez a declarat că aceste amenințări s-au intensificat în Franța și în restul Europei și i-a avertizat pe candidații la alegerile prezidențiale că războiul din Ucraina va continua, în condițiile în care „nu mai există” scenariul unei încheieri rapide a conflictului.