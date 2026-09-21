Franța și Slovacia, pe cale să îi scoată pe oligarhii ruși Alisher Usmanov și Mihail Fridman de pe lista de sancțiuni UE

Oligarhii ruși Alisher Usmanov și Mihail Fridman. Foto: Getty Images, Hepta

Franța și Slovacia par să fi reușit în încercarea lor de a elimina doi oligarhi ruși de pe lista UE cu sancțiuni. Acest compromis a venit luni, după săptămâni de amânare a reînnoirii celor 3.000 de sancțiuni impuse Rusiei de blocul comunitar, scrie Kyiv Independent.

Conform publicației citate, ambasadorii UE ar fi convenit să prelungească sancțiunile pentru 36 de luni, în loc de 12 luni, cât era prevăzut inițial, au declarat trei surse diplomatice, citate de Kyiv Independent sub protecția anonimatului. Termenul prelungit este menit să compenseze retragerea de pe listă a oamenilor de afaceri ruși Alisher Usmanov și Mihail Fridman.

Publicația notează că ambasadorii statelor membre urmau să se întâlnească în cursul serii - pentru a treia oară într-o singură zi - pentru a confirma că au ajuns la un acord.

În cazul în care compromisul nu este formalizat, adică țările Uniunii Europene nu reușesc să voteze în unanimitate reînnoirea celor 3.000 de sancțiuni decise de blocul comunitar ca urmare a războiului Rusiei în Ucraina, acestea vor expira și nu se vor mai aplica Moscovei.

De ce vrea Franța scoaterea de pe lista de sancțiuni a unui oligarh rus

Franța și Slovacia doresc să-i retragă de pe listă pe oligarhii Alisher Usmanov și Mikhail Fridman.

Slovacia și-a exprimat această poziție de ceva vreme, dar decizia Franței de a sprijini această mișcare a fost o surpriză pentru unii.

Parisul s-ar fi alăturat propunerii deoarece se presupune că este presat de Azerbaidjan, unde doi dintre cetățenii săi ar fi deținuți din motive politice.

Publicații precum Financial Times și Euronews au confirmat că regimul de la Baku, condus de Ilham Aliyev, a pus drept condiție diplomatică pentru eliberarea deținuților francezi scoaterea lui Usmanov de pe lista neagră a UE.

Franța nu a cerut eliminarea lui Fridman. Scoaterea acestuia de pe listă este reclamată de Slovacia, iar Luxemburg a indicat recent că, dacă se face o excepție pentru Usmanov, ar trebui ridicate sancțiunile și în cazul lui Fridman, care are active blocate în această țară și a dat statul în judecată.

„Două țări insistă asupra eliminării de pe listă (a oligarhilor Usmanov și Fridman) din motive de securitate națională și sunt gata să blocheze reînnoirea sancțiunilor”, a declarat un diplomat pentru Kyiv Independent.

Impasul a dus la multiple discuții tensionate între ambasadorii UE și la o amânare a deciziei înainte de termenul-limită din 22 septembrie.

Pentru a evita expirarea tuturor celor 3.000 de sancțiuni, mai mulți diplomați UE au confirmat, sub condiția anonimatului, că tot mai multe țări au început să cedeze în fața propunerii franco-slovace.

Variantă de compromis: încă trei ani de sancțiuni la adresa Rusiei dacă Usmanov și Fridman sunt scoși de pe listă

Varianta de compromis, relatată de Euronews și confirmată ulterior de Kyiv Independent, constă în prelungirea sancțiunilor pentru 36 de luni în loc de 12, în schimbul eliminării de pe listă a celor doi oligarhi ruși.

Emisarul pentru sancțiuni al Ucrainei, Vladislav Vlasiuk, și-a exprimat frustrarea cu privire la ultima întâlnire a ambasadorilor UE.

„Cum poate cineva discuta serios despre retragerea (oligarhilor) de pe lista sancțiunilor în timp ce războiul Rusiei continuă?”, a postat el pe o rețea socială.

„Retragerea de pe listă (a celor doi oameni de afaceri ruși) fără o schimbare fundamentală de conduită (a statului agresor, n.r.) trimite exact semnalul greșit: presiunea este temporară, responsabilitatea este negociabilă, iar sancțiunile pot fi pur și simplu așteptate”, a adăugat Vlasiuk.

Ambasadorul ucrainean la UE, Taras Kachka, a declarat, la rândul lui: „Compromisul nu face decât să invite Moscova să ridice miza”.

Ce se știe despre oligarhii pe care Franța și Slovacia îi vor retrași de pe lista de sancțiuni UE

Fridman și Usmanov sunt considerați membri ai cercului apropiat al liderului rus, Vladimir Putin. Fridman este co-fondator al conglomeratului rus Alfa-Group, a cărui filială a emis asigurări pentru vehiculele utilizate de forțele ruse în Ucraina. De asemenea, ar fi deservit Biroul Principal de Programe Speciale, responsabil cu paza lui Putin.

Usmanov și-a dobândit averea în sectorul metalurgic și minier după prăbușirea Uniunii Sovietice. El a fost numit „unul dintre oligarhii favoriți ai lui Putin” în decizia inițială a UE privind sancțiunile din 2022.

În contextul scandalului generat de propunerea franco-slovacă, un diplomat UE a declarat pentru Kyiv Independent că, „în teorie”, termenul-limită pentru reînnoirea sancțiunilor ar putea fi amânat din nou. Totuși, nu e clar dacă o săptămână suplimentară ar duce la o schimbare de poziții, a adăugat el.