Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan s-a întâlnit cu foşti ambasadori ai SUA, la New York: „Le-am mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României”

Nicușor Dan s-a întâlnit cu foşti ambasadori ai SUA, la New York: „Le-am mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României”

R.M.
2 minute de citit Publicat la 16:28 21 Sep 2026 Modificat la 16:28 21 Sep 2026
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Nicușor Dan s-a întâlnit cu foşti ambasadori ai Statelor Unite, la New YorK / sursă foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, că a avut o întâlnire cu foşti ambasadori ai Statelor Unite în România, el arătând că le-a mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României şi pentru eforturile depuse în vederea consolidării şi aprofundării relaţiilor noastre bilaterale.

Șeful statului a mai subliniat că parteneriatul România-SUA este o realizare durabilă. Totodată, potrivit acestuia, printre subiectele discutate s-au numărat cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu foşti ambasadori ai SUA, la New York: „Le-am mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României” 1103730
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„La New York, m-am întâlnit cu foști ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-am mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru eforturile depuse în vederea consolidării și aprofundării relațiilor noastre bilaterale.

Parteneriatul România–SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generațiilor pe baze solide, pe care continuăm să le consolidăm și astăzi.

La întâlnire au participat, de asemenea, ambasadori ai SUA care au reprezentat Statele Unite în alte țări europene și în cadrul diverselor organizații multilaterale, precum și reprezentanți ai unor centre de reflecție, toți fiind prieteni ai României și parteneri avizați, cu o înțelegere profundă a țării noastre.

Am discutat despre principalele noastre priorități: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice”, a scris președintele Nicușor Dan, pe rețeaua X.

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, eveniment la care participă lideri şi reprezentanţi ai statelor membre pentru dezbateri privind principalele probleme internaţionale.

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Etichete: Nicușor Dan presedintele Romaniei ONU New York intalniri

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