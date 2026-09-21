Nicușor Dan s-a întâlnit cu foşti ambasadori ai SUA, la New York: „Le-am mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României”

2 minute de citit Publicat la 16:28 21 Sep 2026 Modificat la 16:28 21 Sep 2026

Nicușor Dan s-a întâlnit cu foşti ambasadori ai Statelor Unite, la New YorK / sursă foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, că a avut o întâlnire cu foşti ambasadori ai Statelor Unite în România, el arătând că le-a mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României şi pentru eforturile depuse în vederea consolidării şi aprofundării relaţiilor noastre bilaterale.

Șeful statului a mai subliniat că parteneriatul România-SUA este o realizare durabilă. Totodată, potrivit acestuia, printre subiectele discutate s-au numărat cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice.

› Vezi galeria foto ‹

„La New York, m-am întâlnit cu foști ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-am mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru eforturile depuse în vederea consolidării și aprofundării relațiilor noastre bilaterale.

Parteneriatul România–SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generațiilor pe baze solide, pe care continuăm să le consolidăm și astăzi.

La întâlnire au participat, de asemenea, ambasadori ai SUA care au reprezentat Statele Unite în alte țări europene și în cadrul diverselor organizații multilaterale, precum și reprezentanți ai unor centre de reflecție, toți fiind prieteni ai României și parteneri avizați, cu o înțelegere profundă a țării noastre.

Am discutat despre principalele noastre priorități: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice”, a scris președintele Nicușor Dan, pe rețeaua X.

In New York, I met with former U.S. ambassadors, whom I thanked for their contribution to promoting Romania and for their work in strengthening and deepening our bilateral relationship. The Romania–U.S. partnership is a lasting achievement, built over generations on solid foundations that we continue to strengthen today. The meeting was also attended by U.S. ambassadors who have represented the United States in other European countries and at various multilateral organizations, as well as representatives of think tanks, all friends of Romania and knowledgeable partners with a deep understanding of our country. We discussed our main priorities: cooperation in the field of defense, expanding the U.S. economic presence in Romania, and strengthening the transatlantic alliance. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 21, 2026

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, eveniment la care participă lideri şi reprezentanţi ai statelor membre pentru dezbateri privind principalele probleme internaţionale.