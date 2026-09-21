Trump spune că Rusia a pierdut controlul asupra rafinăriilor de petrol și îi cere lui Putin oprirea războiului în Ucraina

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, şi Donald Trump, preşedintele SUA, pe 15 august 2025, la Summitul din Anchorage, Alaska. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Rusia a "pierdut controlul" asupra industriei sale de motorină şi a reiterat apelul la încetarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei, relatează Reuters, conform Agerpres. Totodată, liderul de la Casa Albă i-a cerut preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să nu mai atace rafinăriile rusești.

"Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer şi sunt, cel puţin temporar, scoase din funcţiune", a afirmat Donald Trump într-o postare pe reţelele sociale.

Declaraţia survine cu o zi înainte de întâlnirea programată cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.



"Acest război absurd şi nesfârşit cu Ucraina trebuie să înceteze. Întreaga lume suferă, în timp ce 25.000 de oameni, în mare parte soldați, sunt uciși în fiecare lună. (...), a mai adăugat Trump.

În urmă cu o zi, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că el şi omologul său american, Donald Trump, au convenit să se întâlnească la New York, în urma unei convorbiri telefonice de duminică, relatează France Presse, citată de Agerpres.

"Tocmai am vorbit cu preşedintele Donald J. Trump (...). Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic", a postat Zelenski pe reţelele sociale.