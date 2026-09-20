Zelenski spune că a vorbit cu Trump şi urmează să se întâlnească la New York: „Această întâlnire ar putea schimba multe lucruri”

Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că el şi omologul său american Donald Trump au convenit să se întâlnească la New York, în urma unei convorbiri telefonice de duminică, relatează France Presse, citată de Agerpres.

„Tocmai am vorbit cu preşedintele Donald J. Trump (...) Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic", a postat Zelenski pe reţelele sociale.

El a mai spus că i-a mulţumit lui Trump pentru promulgarea legii privind sancţiunile, iniţiată de senatorul Lindsey Graham, decedat la 11 iulie.

Președintele ucrainean declarase în urmă cu aproximativ două săptămâni că intenţionează să se întâlnească cu Donald Trump la sfârşitul lunii septembrie la New York, după vizitele la Moscova şi Kiev ale emisarilor americani pentru relansarea eforturilor diplomatice privind Ucraina, în impas de la începutul anului.

El îi ceruse atunci președintelui american să adopte „chiar acum” sancţiuni „severe” împotriva Rusiei pentru a împiedica capacităţile de producţie de rachete ale Moscovei, în contextul intensificării atacurilor.

„Trebuie impuse sancţiuni chiar acum. Aceste sancţiuni trebuie să fie severe. (...) Uneori nu înţeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid", a declarat Zelenski la forumul Yalta European Strategy de la Kiev.

De altfel, ultima întâlnire dintre cei doi lideri a avut loc în iulie, la Ankara, în cea de-a doua zi a summitului NATO.

Liderul de la Casa Albă a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta, menționând și cearta din Biroul Oval, incident petrecut în februarie 2025. „E greu de crezut, nu-i așa? De la Biroul Oval până acum, cred că am dezvoltat o relație foarte bună”, a spus atunci Trump.

„Și acesta nu este sfârșitul”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la acel moment.