Exit-poll în Rusia. Partidul lui Putin are aproape 50% din voturi la alegerile pentru Duma de Stat

2 minute de citit Publicat la 21:43 20 Sep 2026 Modificat la 22:01 20 Sep 2026

Rusia organizează, între 18 și 20 septembrie, alegeri pentru Duma de Stat. Foto: Profimedia Images

Partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la putere în Rusia, conduce în alegerile pentru Duma de Stat, potrivit primelor rezultate ale unui exit-poll realizat de Centrul Național de Cercetare a Opiniei Publice (VTsIOM). Partidul a obținut 49,4% dintre voturile exprimate de alegătorii intervievați la ieșirea de la urne, scrie The Moscow Times.

Potrivit rezultatele exit-poll-ului, Rusia Unită are 49,4% din voturi, în timp ce Partidul Comunist al Federației Ruse (CPRF) are 14,2%, iar Partidul Liberal Democrat (LDPR) este pe locul trei cu 10,7%.

Partidul Oamenii Noi a obținut 9,7%, în timp ce „Rusia Justă” are 6,6% din voturile exprimate.

Exit-pollul a fost realizat în 1.755 de secții de votare din 69 de regiuni ale Rusiei.

Conform Comisiei Electorale Centrale, prezenţa la urne la alegerile parlamentare a fost de peste 56%.

În cadrul scrutinului sunt aleşi 450 de deputaţi ai Dumei de Stat (câte 225 – în circumscripţii uninominale şi pe liste de partid). În 39 de regiuni sunt aleşi şi deputaţii adunărilor legislative locale, iar în opt subiecte ale federaţiei - şefii regiunilor.

Primele alegeri parlamentare de la începutul războiului din Ucraina

Aceste alegeri parlamentare, primele de la începutul ofensivei de amploare împotriva Ucrainei în 2022, au ca scop reînnoirea celor 450 de locuri din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus. Ele au avut loc, de asemenea, pe teritoriile Ucrainei ocupate şi anexate de Rusia.

Reamintind realitatea unui conflict dominat în ultimele luni de o intensificare a atacurilor din ambele părţi ale frontului, ultima zi de vot a fost marcată duminică dimineaţa de un atac ucrainean care a implicat peste o mie de drone, ce au lovit o rafinărie şi zone rezidenţiale şi au provocat incendii, scrie AFP, citată de Agerpres.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte aproximativ douăzeci au fost rănite, potrivit autorităţilor ruse.

O dronă ucraineană a lovit, de asemenea, un autobuz în regiunea Herson din sudul Ucrainei, controlată de Rusia, omorând două persoane, inclusiv un angajat al Comisiei Electorale Centrale, a anunţat aceasta.

Chiar la Moscova, o rafinărie importantă a fost avariată, potrivit primarului Serghei Sobianin, care a denunţat atacul ca fiind "fără precedent" şi "evident planificat cu scopul de a perturba alegerile". "Inamicul nu a reuşit", a adăugat el, menţionând că peste 1.600 de drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană rusească, inclusiv "450 care se îndreptau spre Moscova".

În cursul serii, Ministerul rus al Apărării a afirmat că Moscova îşi va "continua şi intensifica" atacurile folosind "arme de înaltă precizie împotriva ţintelor militare din Kiev" ca răspuns la aceste atacuri.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile Ucrainei "au avut un impact foarte semnificativ în regiunea Moscovei", susţinând că au fost folosite aproximativ zece tipuri diferite de armament.

În acelaşi timp, Comisia Electorală a anunţat că a observat "peste o mie" de valuri de atacuri cibernetice menite să copleşească sistemul de vot electronic cu solicitări, precum şi atacuri împotriva "infrastructurii de telecomunicaţii a Rusiei în ansamblu".

Aceste atacuri DDoS (Distributed Denial of Service) vizează saturarea unui sistem cu valuri neîncetate de solicitări.

"Atacurile au fost efectuate de grupuri extrem de profesioniste şi bine coordonate, folosind instrumente de inteligenţă artificială", a declarat preşedinta Comisiei, Ella Pamfilova, referindu-se la tentative care au prezentat "semne de interferenţă ucraineană".

Pamfilova raportase anterior un "atac cibernetic puternic" care a avut loc sâmbătă, dar care nu a distrus sistemele.

Aceste alegeri au avut loc într-un context social tensionat, Rusia confruntându-se cu sancţiuni economice occidentale, atacuri ucrainene regulate, lipsuri de combustibil şi limitări în funcţionarea internetului în mai multe regiuni.