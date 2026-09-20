Comisia Electorală Centrală a declarat că prezența la vot la alegerile din Duma de Stat a depășit 45%

În cadrul scrutinului urmează să fie aleşi 450 de deputaţi ai Dumei de Stat. sursa foto: Hepta

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunţat o prezenţă la vot de 45,38% duminică dimineaţă, în ultima zi a alegerilor pentru Duma de Stat de a noua legislatură, scrie The Moscow Times.

Şefa CEC, Ella Pamfilova, a declarat în briefingul de dimineaţă că votul electronic la distanţă (DEG) a atins cifre record în regiuni. Pe platformă au votat peste 3,3 milioane de persoane, adică 83% din numărul total al cererilor depuse pentru participarea la votul online.

Cei mai mulţi alegători s-au prezentat, deocamdată, în ziua de vineri - la urne au venit, potrivit datelor oficiale, aproape 32,6 milioane de ruşi (la finalul zilei, prezenţa era de 29,19%, iar la încheierea zilelor de vineri şi sâmbătă - 44,38%). La precedentele alegeri parlamentare, din 2021, prezenţa de vineri fusese de 18,39%.

În cadrul scrutinului urmează să fie aleşi 450 de deputaţi ai Dumei de Stat (câte 225 – în circumscripţii uninominale şi pe liste de partid). În 39 de regiuni sunt aleşi şi deputaţii adunărilor legislative locale, iar în opt subiecte ale federaţiei - şefii regiunilor.

Pe buletinul federal figurează 10 partide, printre care „Rusia Unită”, LDPR, KPRF (Partidul Comunist), „Rusia Justă”, „Oameni Noi” şi altele. „Iabloko”, singurul partid care îşi asumă o agendă antirăzboinică, a fost eliminat de pe lista federală printr-o decizie a Curţii Supreme.

Între timp, autorităţile au recurs la o nouă metodă de constrângere a bugetarilor să voteze, scrie BBC. În mai multe regiuni, votul a început să fie controlat cu ajutorul unor bilete de loterie personale – angajatul trebuie să prezinte un astfel de bilet la secţia de votare.

„În fiecare instituţie există un coordonator care transmite datele către oamenii din comisiile electorale de secţie - cine şi cu ce număr. La secţie trebuie neapărat să prezinţi biletul de loterie (cu cod QR)”, a povestit un interlocutor al publicaţiei din ţinutul Kamceatka, care lucrează în domeniul învăţământului.

Potrivit sursei, conducerea le-a cerut angajaţilor să meargă la „alegeri” în dimineaţa primei zile de vot. Unul dintre angajaţii instituţiei care au ignorat această cerinţă a şi „încasat-o” deja de la „coordonatorul votării”, susţine interlocutorul.

Cazuri similare au loc şi în alte regiuni. Astfel, potrivit deputatului KPRF în Duma de Stat Veaceslav Marhaev, în Buriatia bugetarii au fost constrânşi să voteze tocmai pe 18 şi 19 septembrie, inclusiv prin participarea la o loterie. Canalul de Telegram „Nastoiaşciaia Sibiri” a relatat despre aceleaşi măsuri ale autorităţilor în ţinutul Krasnoiarsk.

Între timp, în mai multe regiuni se semnalează cazuri de vot pe buturugi, pe băncile din faţa blocurilor, în secţii de votare mobile amenajate în autobuze şi chiar pe conducte de termoficare.