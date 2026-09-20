Pianistul sud-coreean Jeongwoo Lee a câștigat Concursul Internațional „George Enescu”. Are 18 ani și a primit alte cinci premii

Pe lângă Premiul I, Jeongwoo Lee a obţinut cinci premii speciale / sursă foto: Facebook - George Enescu Festival

Pianistul sud-coreean Jeongwoo Lee, în vârstă de 18 ani, a câştigat premiul I al Secţiunii Pian a Concursului Internaţional George Enescu 2026, precum şi alte cinci premii speciale, în urma finalei desfăşurate sâmbătă, la Ateneul Român, potrivit Agerpres.

Pe lângă Premiul I, Jeongwoo Lee a obţinut cinci premii speciale: Premiul "Radu Lupu", în valoare de 3.000 de euro, pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu - Suita nr. 2 în re major pentru pian, op. 10, Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Hammers and Tongs de Karim Al-Zand, în valoare de 2.000 de euro, Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro, precum şi Premiul "Playing for Tomorrow", în valoare de 1.500 de euro, oferit de BRD - Groupe Societe Generale.

Premiul al II-lea i-a revenit lui Yiming Guo din China, iar premiul al III-lea lui Pin-Hong Lin - Taiwan, rezultatele Secţiunii Pian a concursului internaţional fiind stabilite de juriul internaţional prezidat de Lilya Zilberstein, din care au făcut parte Nelson Goerner, Rena Shereshevskaya, Marie-Ange Nguci, Vovka Ashkenazy, Didier de Cottignies, Dana Borşan, Anthony Fogg şi Raluca Ştirbăţ.

"Cei trei finalişti au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii 'George Enescu', sub bagheta dirijoarei Daniela Candillari, într-o seară care a încheiat parcursul Secţiunii Pian şi cea de-a XX-a ediţie a Concursului Internaţional George Enescu", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de organizatori.

Jeongwoo Lee a primit, de asemenea, Premiul Ecole Cortot, care constă în susţinerea unui recital la prestigioasa Salle Cortot din Paris, în stagiunea 2028-2029, cu ocazia celebrării centenarului sălii. Premiul a fost anunţat la Bucureşti de Murielle Hurel, directoarea Ecole Normale de Musique de Paris.

Legătura dintre Alfred Cortot şi George Enescu are o semnificaţie aparte: cei doi au fost prieteni apropiaţi şi au cântat împreună, iar Enescu a fost profesor la Ecole Normale de Musique de Paris în anii 1930.

Premiul "Constanţa Erbiceanu", acordat celui mai bine clasat concurent român din cadrul Secţiunii Pian, i-a revenit pianistei Inya-Maria Cutova.

Pentru fiecare dintre cele trei secţiuni instrumentale ale Concursului Internaţional George Enescu - Violoncel, Vioară şi Pian -, Premiul I este în valoare de 15.000 de euro, Premiul al II-lea de 10.000 de euro, iar Premiul al III-lea de 5.000 de euro.

"Dincolo de premiile financiare, Concursul Internaţional George Enescu oferă laureaţilor oportunităţi menite să contribuie la dezvoltarea carierei lor internaţionale. ARTEXIM acordă premii constând în concerte şi recitaluri în cadrul ediţiilor din 2027 şi 2028 ale Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu, precum şi în stagiunile unor instituţii de spectacole şi concerte din România, în perioada 2026-2028", se mai specifică în comunicat.

Aceste oportunităţi sunt dezvoltate în parteneriat cu Filarmonica Lyra - George Cavadia Brăila, Filarmonica Arad, Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, Filarmonica "Oltenia" Craiova, Filarmonica "Moldova" Iaşi, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica Piteşti, Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploieşti, Filarmonica "Ion Dumitrescu" Râmnicu Vâlcea, Filarmonica de Stat "Dinu Lipatti" Satu Mare, Filarmonica de Stat Sibiu şi Orchestra Naţională de Cameră din Chişinău.

Jeongwoo Lee, născut pe 23 ianuarie 2008 în Seongnam, urmează în prezent studiile de licenţă la New England Conservatory, sub îndrumarea profesoarei HaeSun Paik. În 2020, a câştigat Premiul I la Concursul de Muzică Ewha Kyunghyang, unul dintre cele mai prestigioase concursuri din Coreea de Sud destinate tinerilor muzicieni.

A absolvit Yewon School, obţinând calificativul "Performanţă excepţională" şi având ocazia să interpreteze un concert pentru pian alături de orchestra şcolii. În 2024, a câştigat Premiul I la Concursul Internaţional de Pian de la Ettlingen şi a participat la programul Morningside Music Bridge de la New England Conservatory din Boston, beneficiind de o bursă integrală.

Ediţia din acest an a Concursului internaţional George Enescu s-a desfăşurat între 23 august şi 19 septembrie, la Bucureşti, sub tema "În căutarea excelenţei / In Pursuit of Excellence" şi a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 58 de ţări - 756 pentru competiţie şi 63 pentru masterclassurile organizate în cadrul Concursului.

Concursul Internaţional George Enescu este un eveniment organizat de Artexim şi Fundaţia Art Production, desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, în cadrul unui proiect cultural finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.