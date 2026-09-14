Marin Alsop, despre Concursul George Enescu şi puterea muzicii într-o lume divizată: „Suntem născuți pentru a experimenta muzica“

Marin Alsop, prima femeie care a condus orchestre de prestigiu din Statele Unite, America de Sud, Austria și Marea Britanie. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Marin Alsop, una dintre cele mai apreciate dirijoare contemporane, vede în Concursul Internațional „George Enescu“ mai mult decât o competiție. Îl consideră un loc în care tinerii artiști sunt sprijiniți, îndrumați și încurajați să își găsească propriul drum. Prezentă la București pentru a lucra cu noua generație de muzicieni, dirijoarea a povestit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre lecțiile primite de la mentorul său, Leonard Bernstein, despre obstacolele cu care se confruntă încă femeile în lumea dirijatului și despre forța muzicii de a-i uni pe oameni într-o lume tot mai divizată. „Ca ființe umane, suntem născuți pentru a experimenta muzica. Toți împărtășim asta. Toată lumea se naște cu această capacitate“, a spus Marin Alsop.

Marin Alsop, pentru prima dată în România – despre muzică, femei și generația care vine

Născută pe 16 octombrie 1956, la New York, Marin Alsop a făcut istorie în lumea dirijatului, fiind prima femeie care a ajuns să conducă orchestre de prestigiu din Statele Unite, America de Sud, Austria și Marea Britanie. În 2025, a primit premiul Golden Baton, acordat de Liga Orchestrelor Americane, și rămâne până în prezent prima și singura dirijoare recompensată cu o bursă MacArthur.

În prezent, Marin Alsop ocupă funcția de director artistic și dirijor principal al Orchestrei Simfonice Naționale a Radiodifuziunii Poloneze. De asemenea, este dirijor principal invitat al Orchestrei Philharmonia și al Orchestrei din Philadelphia, precum și dirijor principal al Festivalului Ravinia, potrivit festivalenescu.ro.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Sunteți pentru prima dată în România. Da. Care a fost prima dumneavoastră impresie despre București și ce ați descoperit de la sosire?

Marin Alsop, dirijoare: Oh, este frumos, absolut frumos. Adică, nu am avut foarte mult timp, trebuie să mărturisesc, să mă uit în jur, pentru că am fost la repetiții și la cursuri de măiestrie, iar hotelul este foarte drăguț. Dar arhitectura este frumoasă, sălile de concert sunt încântătoare, m-am plimbat puțin și simt istoria de aici. Așa că sunt foarte fericită să mă aflu aici.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Dirijați pentru prima dată în România. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să aveți debutul aici?

Marin Alsop, dirijoare: Este minunat să mai existe locuri unde pot să debutez în această etapă a carierei mele. Și sunt foarte mulțumită de calitatea orchestrei, de colaborarea cu muzicienii. Maestrul Cristian Măcelaru este un bun prieten și un coleg minunat. Și îmi place modul în care festivalul îi îmbrățișează pe tineri și continuă tradiția de educare a următoarei generații. Așa că mă simt ca acasă aici.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Legat de tânăra generație. Ieri ați avut ocazia de a lucra cu șase dirijori selectați. Da. Ce v-a impresionat cel mai mult la ei și la noua generație de dirijori?

Marin Alsop, dirijoare: Am avut ocazia să lucrez cu acești șase dirijori care au fost selectați ca participanți activi și partea cea mai impresionantă, ei au fost grozavi, dar orchestra este orchestra de tineret de aici este fantastică, tineri foarte deschiși și foarte receptivi. Lucrul atât de interesant la acești dirijori este cât de diferiți sunt, pentru că dirijatul este de fapt o metaforă pentru ceea ce suntem noi ca ființe umane, așa că fiecare este foarte diferit de celălalt și în componență, ia să vedem, sunt una, două, trei femei și trei bărbați. Și este cu adevărat fascinant pentru mine.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce credeți că diferențiază Concursul „George Enescu“ de alte mari concursuri internaționale?

Marin Alsop, dirijoare: Cred că acest concurs este diferit deoarece are o abordare mult mai holistică. Nu este: în regulă, toată lumea intră și o singură persoană câștigă. Este mult mai mult despre susținerea artiștilor, a tinerilor artiști, despre a avea grijă de ei. Ei aduc orchestre din toată lumea, aduc artiști internaționali și cred că are sentimentul unui festival oarecum organic. Nu este chiar o competiție.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce anume credeți că îl face pe George Enescu atât de relevant astăzi pentru muzicieni și pentru publicul din întreaga lume?

Marin Alsop, dirijoare: Cred că este fascinant să fie în sfârșit prezentat cu adevărat acest artist român care a fost atât de influent, nu doar pentru această țară, ci și pe scena internațională. Și cred că folosindu-l pe el drept simbol și reprezentant al acestui concurs, ai toate aceste valori incredibile despre colaborarea internațională, despre importanța reunirii unor artiști cu adevărat de renume mondial, susținerea tinerilor, educarea generațiilor următoare. Așa că mi se pare cu adevărat un festival minunat.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Vreau să mă întorc la povestea dumneavoastră. Ați dirijat unele dintre cele mai importante orchestre din lume. Ce căutați atunci când pășiți în fața unei orchestre pentru prima dată?

Marin Alsop, dirijoare: Cred că atunci când pășesc în fața unei orchestre pentru prima dată, mă interesează cel mai mult deschiderea lor și capacitatea lor de adaptare. Și cred că pentru mine nu contează ce reputație are orchestra. Dacă au aceste calități, eu sunt mulțumită.

Lecția lui Leonard Bernstein, păstrată de Marin Alsop după zeci de ani

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ați început prin a cânta la vioară. Și apoi, când aveați nouă ani, l-ați văzut pe Leonard Bernstein dirijând. Care este acea lecție de la Bernstein pe care o purtați și astăzi cu dumneavoastră? Pentru că el v-a fost mentor.

Marin Alsop, dirijoare: El mi-a devenit mentor și profesor și era foarte... insistent în a ne aminti mereu despre responsabilitatea noastră față de creator, față de compozitor, că dirijorul... nu este vorba despre dirijor, ci în primul rând despre compozitor, în al doilea rând despre muzicieni și în al treilea rând despre public. Iar tu te afli foarte, foarte jos pe această listă, și este responsabilitatea noastră să încercăm să aducem la viață mesajul compozitorului.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ați fost una dintre femeile care au ajutat la spargerea barierelor într-o profesie dominată de bărbați. Se mai confruntă femeile dirijor cu bariere astăzi?

Marin Alsop, dirijoare: Cred că este mai bine astăzi, dar din păcate cred că este în continuare o problemă. Însă tot ce putem face este să mergem înainte, să continuăm să deschidem drumul pentru femei cât mai mult posibil. Și cred că vedem progresul care s-a făcut, cu siguranță în ultimii 10, 15 ani lucrurile s-au schimbat spectaculos. Dar trebuie să continuăm.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce i-ați spune unei tinere fete care visează să devină dirijor, dar i se spune în continuare că nu este o meserie pentru femei?

Marin Alsop, dirijoare: I-aș spune că dacă aceasta este cu adevărat pasiunea ei, dacă simte că nu poate trăi fără să facă asta, să meargă până la capăt. Știți, fiecare domeniu are provocările sale, așa că mai bine încerci să faci ceva ce îți aduce bucurie.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: După tot ce ați realizat, ce anume vă mai face să aveți emoții înainte de un concert?

Marin Alsop, dirijoare: Ce mă face să am emoții? Doamne, nu... e un lucru groaznic de spus? Nu prea am emoții de genul acela. Devin entuziasmată și abia aștept momentul. (...). Concertul de aici este dedicat cu adevărat acestor patru compozitori, aducerii muzicii lor la viață și reprezentării lor cât mai bine posibil. Singurul lucru legat de care am emoții este să nu ne ridicăm la înălțimea acestei așteptări, dar nu cred că va fi cazul.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: A existat vreodată vreun moment când v-ați îndoit serios de dumneavoastră?

Marin Alsop, dirijoare: Cred că oricine este o ființă umană sensibilă se îndoiește de sine la un moment dat, uneori mai mult decât în alte dăți. Dar cred că este important să treci prin aceste etape, pentru că dacă nu te îndoiești de tine, nu te provoci cu adevărat în privința motivului pentru care faci un lucru. Așa că eu cred că este o parte importantă din procesul de creștere.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Și ultima întrebare. Într-o lume din ce în ce mai divizată și mai tulbure, ce poate face muzica pentru oameni și pentru societate, lucru pe care alte forme de comunicare uneori nu îl pot realiza?

Marin Alsop, dirijoare: Da, cred că mai ales astăzi. Mă gândesc des la profesorul meu, Leonard Bernstein, și cred că ar fi, cred că s-ar afla pe scena lumii vorbind despre puterea unificatoare a muzicii și despre forța ei de a aduce împreună oameni diverși, deoarece muzica este nepartizană. Ea nu este de dreapta, nu este de stânga, nu este democrată, republicană, este pur și simplu muzică. Iar ca ființe umane, suntem născuți pentru a experimenta muzica. Toți împărtășim asta. Toată lumea se naște cu această capacitate. Așa că este ceva ce avem toți, ce împărtășim cu toții și pe care îl putem aprecia împreună.