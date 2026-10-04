Peste 400 de licee rămân închise, luni, în Franța, din cauza „Revoluției Elevilor”. Zeci de școli au fost incendiate și vandalizate

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Cursurile vor fi suspendate „total sau parţial”, luni, în Franţa în „400 până la 500 de licee” unde nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate, a anunţat, duminică, ministrul educaţiei francez, Edouard Geffray, precizând că 24 de școli au fost „incendiate sau vandalizate” în timpul protestelor liceenilor lansate la începutul acestei săptămâni și supranumite „Revoluția Elevilor”, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Între 400 şi 500 de şcoli au suspendat cursurile” vineri şi „vor fi, probabil, la fel de multe luni, dar cu o reluare parţială şi treptată a cursurilor”, a declarat ministrul francez la posturile France 2 şi France Inter, spunând și că „78 de membri ai personalului” din educaţie au fost răniţi „de la începutul evenimentelor”.

Suspendarea cursurilor intervine atunci când „nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate”, fie din motive logistice, fie pentru că membri ai personalului „au fost vizaţi direct”, a explicat ministrul.

„Există activişti, în special de ultra-stânga, care s-au infiltrat în mişcarea liceenilor, pe care au deturnat-o şi care au fost extrem de violenţi. În mod clar, acest lucru pune în pericol şi personalul, şi elevii noştri. Şaptezeci şi opt de persoane din sistemul naţional de educaţie au fost rănite, nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Au fost atacate în mod deliberat pentru ca erau angajaţi ai educaţiei naţionale”, a spus Geffray.

Începută pe 17 septembrie în regiunea pariziană, mişcarea de protest şi blocada liceenilor s-a extins treptat în toată ţara şi a luat o turnură violentă joi în numeroase oraşe franceze.

Ziua de vineri a fost marcată de tensiuni şi peste 1.700 de reţineri - 5.000 în total începând de luni -, iar organizatorii cer continuarea mobilizării marţi în lipsa unor „măsuri concrete”.

Liceenii mobilizaţi cer mai multe resurse umane şi financiare pentru sistemul naţional de educaţie, plângându-se de presiunea exercitată de Parcoursup (procedura computerizată de orientare), de numărul insuficient de profesori, de clădiri în stare precară şi de programul prea încărcat.

Şeful poliţiei din Paris, Patrice Faure, a declarat, sâmbătă, că mişcarea de protest a elevilor, care s-a extins în toată Franţa, a scăpat de sub control şi i-a îndemnat pe manifestanţi să revină la forme paşnice de protest, avertizând că autorităţile vor răspunde cu fermitate la violenţe şi acte de vandalism.