"Revoluția elevilor" din Franța s-a extins în universități. 2.000 de persoane arestate. Extrema stângă ar fi în spatele violențelor

2 minute de citit Publicat la 10:05 02 Oct 2026 Modificat la 10:08 02 Oct 2026

Aproape 2.000 de persoane au fost reținute de polițiști în urma protestelor elevilor din Franța, care au degenerat în violențe pe scară largă, cu clădiri și mașini incendiate, relatează vineri agențiile DPA și Reuters, citate de Agerpres.

Joi, studenții din mai multe universități franceze s-au alăturat protestatarilor din licee. Aceștia au organizat blocaje și reclamă bani mai mulți de la buget pentru sectorul educației, îmbunătățirea condițiilor din școli și reducerea numărului de elevi din clase.

Potrivit Ministerului de Interne, majoritatea celor reținuți sunt acuzați de acte de violență împotriva forțelor de ordine. Doar în cursul zilei de miercuri au fost arestate peste 600 de persoane, în principal pentru incendieri și atacuri asupra polițiștilor.

În total, 1.949 de persoane au fost reținute la nivelul zilei de joi, iar autoritățile au anunțat că 305 polițiști și jandarmi au fost răniți.

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Sute de școli rămân închise, vineri, în Franța

Vineri, circa 400 de școli rămân închise din cauza protestelor și vor oferi cursuri exclusiv la distanță, a anunțat ministrul francez al Educației, Edouard Geffray.

Ministrul a precizat că 170 de elevi și 65 de angajați din școli au fost răniți, de la începutul protestelor.

Premierul francez Sebastien Lecornu a convocat joi o reuniune de urgență, pe măsură ce actele de violență s-au extins în toată Franța.

Premierul francez a fost informat că extrema stângă ar fi inițiat protestele din școli

Potrivit unor surse apropiate premierului, serviciile de informații franceze au comunicat, în cadrul reuniunii de urgență, că mișcarea de protest a fost inițiată de politicieni din extremă stânga, inclusiv membri ai formațiunii La France Insoumise (LFI, "Franța nesupusă", n.r.)

Deputatul LFI Louis Boyard a respins această afirmație în declarații acordate posturilor de televiziune.

Joi dimineața, protestele s-au extins și la universități, fiind semnalate blocaje în aproximativ 30 de campusuri.

Presa a relatat despre atacuri asupra autobuzelor și stațiilor de autobuz. În unele cazuri, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranților. Protestatarii au incendiat pubele și au aruncate petarde, iar holul de la intrarea unei școli secundare din orașul Nantes, în vestul țării, a fost incendiat.

La Marsilia, o autospecială de pompieri a fost, de asemenea, incendiată. Ministerul de Interne a acuzat faptul că violențele nu au nicio legătură cu exprimarea legitimă a revendicărilor.