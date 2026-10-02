Dinți ficși în 24 de ore, mit sau realitate? Ce spun medicii despre implanturi, tehnologia digitală și durata de viață a danturii fixe

Dantura fixă este recomandată persoanelor de peste 70 de ani. Foto: Getty Images

Dantura fixă poate reda pacienților atât funcția de masticație, cât și zâmbetul, însă tratamentul nu este potrivit în orice situație și nici promisiunea unor dinți ficși în 24 de ore nu poate fi făcută tuturor pacienților. Fiecare caz trebuie evaluat individual, iar uneori este nevoie ca organismul să aibă timp să se vindece înainte ca tratamentul definitiv să fie finalizat.

Prof. dr. Horia Barbu, specialist în implantologie orală, a explicat la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN ce presupune dantura fixă, când poate fi realizată într-un timp foarte scurt și cum a schimbat tehnologia digitală modul în care sunt pregătite intervențiile.

Se pot pune dinți ficși în 24 de ore?

Ideea că un pacient poate pleca din cabinet cu o dantură fixă în aceeași zi există, însă nu poate fi aplicată tuturor cazurilor. Sunt situații în care intervenția presupune proceduri suplimentare, inclusiv adiții de os, iar vindecarea trebuie să aibă loc înainte de continuarea tratamentului.

„Se poate câteodată, dar nu poți să promiți pacientului niciodată că pleacă întotdeauna cu dinții în aceeași zi sau în 24 de ore, pentru că sunt cazuri extrem de complexe care necesită adiții de os. Atunci poate ca pacientul să plece cu o proteză în ziua respectivă și așteptăm să se formeze osul, să se fixeze implanturile. Dar sunt cazuri fericite în care poți, în 24 de ore, să pui o dantură fixă provizorie”, a explicat medicul.

Pentru cine este indicată dantura fixă

Potrivit acestuia, există și o categorie de pacienți pentru care acest tip de tratament este indicat în mod special. Prof. dr. Horia Barbu atrage însă atenția că dantura fixă nu ar trebui privită ca o soluție potrivită automat pentru orice persoană.

„În primul rând, dinții ficși sunt indicați pentru pacienții în vârstă. Și în vârstă vorbesc după 70 de ani, indicația principală. Din păcate, lumea o folosește oricând, ceea ce nu-i bine. Trebuie pacienții să înțeleagă dacă au această indicație sau nu pentru asemenea tip de tratament, dar de cele mai multe ori ai nevoie să tratezi organismul ca și cum el vrea să te ajute să se vindece”, a explicat specialistul.

Medicul spune că este important ca tratamentul să fie gândit pe termen lung, nu doar pentru rezultatul imediat. O intervenție realizată prea devreme poate limita opțiunile pe care pacientul le mai are peste câteva decenii.

Cum ajută stomatologia digitală

Tehnologia a schimbat semnificativ modul în care sunt pregătite intervențiile de implantologie. Medicul poate obține informații foarte precise despre anatomia pacientului înainte ca acesta să ajungă efectiv pe scaunul stomatologic.

„Avansăm foarte mult. Ne ajută foarte mult să identificăm cum arată exact pacientul până ajunge la noi pe scaun. Putem să prevenim orice complicație sau, de fapt, orice accident”, a spus profesorul doctor Horia Barbu.

Dacă în trecut erau folosite modele realizate din ghips, astăzi medicii pot utiliza scanarea digitală și imprimarea 3D pentru pregătirea intervențiilor.

„Apropo de tehnologie, pe vremuri foloseam ghipsul, mai multe modele de ghips, acum printăm, scanăm foarte simplu. Se scanează cu amprentă digitală gura, se suprapune scanarea intraorală cu tomografia, care este extrem de precisă și cu o radiație foarte, foarte mică, și ai pacientul în mână înainte să vină”, a explicat specialistul.

Acest lucru îi permite medicului să analizeze în avans structurile anatomice și să pregătească intervenția înainte ca pacientul să ajungă în cabinet.

„Înainte de operație poți să exersezi, cum ar veni, operația, să vezi toate detaliile anatomice, astfel încât atunci când el vine ești obișnuit cu el și știi la ce să te aștepți”, a mai spus medicul.

Cât de mult doare o intervenție pentru dinți ficși

În ceea ce privește durerea, medicul spune că nu poate promite că orice etapă a unui tratament stomatologic este complet nedureroasă. Anestezia însă face ca intervenția propriu-zisă să fie mult mai ușor de suportat.

„Nu poți să spui că nu doare la stomatolog nimic. Pentru că simpla anestezie, începutul, înțepătura aia simplă doare, dar este atât de eficientă anestezia încât nu mai doare nimic după”, a explicat profesorul doctor Horia Barbu.

Cât rezistă o dantură fixă

Dantura fixă nu trebuie privită ca o soluție definitivă care nu va necesita niciodată intervenții ulterioare. În timp, pot apărea probleme, iar durata de viață poate varia de la un pacient la altul.

„Acești dinți ficși au și ei un termen de valabilitate. Cu cât îi pui mai devreme, cu atât te gândești că, pe măsură ce trec anii, o medie de 15 ani, încep să apară probleme. Pot să fie și 20 de ani”, a explicat medicul.

Tocmai de aceea, momentul în care este făcută intervenția trebuie analizat cu atenție. O persoană tânără care își pune foarte devreme o dantură fixă poate ajunge, după mai multe decenii, să aibă mai puține opțiuni de tratament.

„Dacă la 35 de ani ai pus dantură fixă și peste 15 ani ai probleme și faci altă dantură fixă și peste alți 15 ani iar ai probleme cu implanturile, atunci la 70 de ani nu mai poți să faci nimic, nu mai ai os, nu mai poți face adiții”, a explicat prof. dr. Horia Barbu.

„Ce faci cu pacientul, îi pui o proteză totală când puteai la 35-40 de ani să faci adițiile, să faci sinusuri, să pui implanturi? Să îi faci o fundație care să-l țină 40 de ani”, a continuat acesta.

Specialistul a explicat că, în implantologie, obiectivul nu ar trebui să fie doar obținerea rapidă a unui rezultat estetic, ci și păstrarea opțiunilor de tratament pentru viitor.

Mesajul medicului pentru pacienți

Prof. dr. Horia Barbu îi sfătuiește pe pacienți să nu amâne consultul stomatologic până când problemele dentare devin complexe. O evaluare făcută din timp poate permite un tratament mai simplu și poate păstra mai multe variante pentru viitor.

„Cu cât mergi mai devreme, cu atât este mai bine și cu atât este mai simplă intervenția, cu atât rezolvi și poți să-ți restaurezi masticația și zâmbetul mai simplu și fără dureri și fără operații grele”, a concluzionat profesorul doctor Horia Barbu.