Platforma MyEterra nu e funcțională: Proprietarii nu pot obține documente cadastrale online. De unde se ia extrasul de carte funciară

2 minute de citit Publicat la 11:03 02 Oct 2026 Modificat la 11:09 02 Oct 2026

Români la ghișeu într-o instituție publică. Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Agerpres Foto

Platforma MyEterra, prin intermediul căreia proprietarii vor putea obține online documente de cadastru și publicitate imobiliară, nu este în prezent funcțională și accesibilă publicului larg, a anunțat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Precizarea vine după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora proprietarii ar putea solicita deja online documente precum extrasele de carte funciară pentru informare sau extrasele din planul cadastral prin intermediul MyEterra.

ANCPI spune că aceste informații nu corespund situației actuale.

Documentele pot fi obținute doar de la ghișee

În acest moment, extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele din planul cadastral pot fi obținute exclusiv de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, potrivit instituției.

ANCPI precizează că MyEterra se află în etapa testărilor de securitate și performanță. Aceste verificări sunt necesare, potrivit Agenției, pentru asigurarea unei funcționări sigure a platformei și pentru protejarea datelor utilizatorilor.

ANCPI va informa publicul, prin canalele oficiale de comunicare, imediat ce platforma va deveni operațională, precum și cu privire la serviciile care vor putea fi accesate online.

Odată devenită funcțională, MyEterra ar urma să includă și funcționalitățile ePay. Astfel, serviciile disponibile în prezent prin ePay vor putea fi accesate ulterior din cadrul noii platforme.

Ce trebuie să știe proprietarii

În prezent, proprietarii nu pot folosi MyEterra pentru a solicita online documentele menționate de ANCPI.

Instituția recomandă celor interesați să urmărească exclusiv canalele oficiale de comunicare pentru informații despre momentul în care platforma va fi operațională și despre serviciile care vor fi disponibile.

MyEterra a fost concepută ca platforma digitală dedicată proprietarilor, prin care aceștia urmau să poată obține online documente de cadastru și publicitate imobiliară, fără să fie necesară deplasarea la ghișeu.

Sistemele ANCPI au fost afectate în vară

Situația actuală a MyEterra trebuie privită în contextul problemelor care au afectat sistemele informatice ale ANCPI în vara acestui an.

În luna august, ANCPI a anunțat reluarea funcționării sistemului integrat e-Terra, după perioada în care acesta nu a fost disponibil. Revenirea s-a făcut etapizat, iar instituția a precizat că un număr foarte mare de solicitări se acumulase în perioada în care e-Terra nu a funcționat.

În perioada 11–19 august, la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară au fost înregistrate 329.476 de cereri, dintre care 279.242 fuseseră soluționate. Volumul ridicat al solicitărilor a fost explicat în principal prin acumularea cererilor din perioada în care sistemul e-Terra nu a fost disponibil.

Reluarea funcționării e-Terra nu a însemnat însă și revenirea imediată a tuturor platformelor destinate publicului. Sistemele și funcționalitățile ANCPI au fost repuse în funcțiune etapizat, pe măsură ce au fost finalizate verificările necesare.

Astfel, deși e-Terra a fost redeschisă treptat și unele dintre funcționalitățile sale au fost reactivate, MyEterra nu este încă disponibilă pentru publicul larg.

Potrivit celei mai recente precizări a ANCPI, platforma se află în continuare în etapa testelor de securitate și performanță. Instituția nu a anunțat deocamdată o dată exactă la care MyEterra va deveni din nou accesibilă publicului.