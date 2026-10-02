Cel mai mare producător de aur din Africa își schimbă bancnotele: Lansează noi cedi, cu patrimoniul, eroii și identitatea națională

2 minute de citit Publicat la 11:52 02 Oct 2026 Modificat la 11:52 02 Oct 2026

Lingouri de aur și bancnote de cedi ghanezi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

După mai bine de două decenii în care bancnotele au rămas în mare parte neschimbate, Ghana oferă monedei sale o nouă identitate, lansând o serie redesenată care pune în centrul atenției patrimoniul țării, eroii naționali și simbolurile culturale, potrivit Business Insider Africa.

Națiunea din Africa de Vest, cel mai mare producător de aur de pe continent, va începe să pună în circulație noua serie Heritage a bancnotelor cedi ghaneze începând cu 3 noiembrie 2026, în timp ce Banca Ghanei urmărește să modernizeze moneda și, în același timp, să îi consolideze elementele de securitate.

Reproiectarea vizează toate cele opt cupiuri existente, de la bancnota de 1 GH¢ până la cea de 200 GH¢, însă nu înlocuiește cedi-ul și nu îi modifică valoarea.

Seria va include actualele cupiuri de 1 GH¢, 2 GH¢, 5 GH¢, 10 GH¢, 20 GH¢, 50 GH¢, 100 GH¢ și 200 GH¢.

Banca Ghanei spune că reproiectarea are ca scop modernizarea monedei, concomitent cu îmbunătățirea securității și durabilității acesteia. Noua serie poartă tema „Cedi-ul, viitorul nostru asigurat; creat să reziste”.

Guvernatorul Băncii Ghanei, Johnson Pandit Asiama, a declarat că cedi-ul reprezintă mai mult decât un mijloc de plată, descriindu-l drept „un simbol al suveranității noastre economice și un instrument important al activității economice”.

O monedă creată pentru a spune povestea Ghanei

Seria Heritage îi va oferi, de asemenea, băncii centrale ocazia de a pune mai pregnant istoria și cultura Ghanei pe bancnotele țării.

Potrivit lui Asiama, noile bancnote „vor onora eroii noștri naționali și vor celebra patrimoniul, cultura și identitatea Ghanei prin modele monetare moderne și progresiste”. Fiecare cupiură este inspirată din elemente iconografice ghaneze menite să spună povestea trecutului țării, privind în același timp către viitor.

Actuala generație de bancnote cedi se află în circulație de mai bine de două decenii, modelele lor având la bază reforma monetară din 2007. Deși Banca Ghanei a introdus de-a lungul anilor îmbunătățiri de securitate și alte modificări, identitatea vizuală de bază a bancnotelor a rămas în mare parte neschimbată.

Seria Heritage marchează o schimbare majoră față de acea perioadă, aducând imagini noi și elemente culturale pe cele opt cupiuri existente, păstrând însă valorile nominale.

Moneda nu va fi înlocuită

Reproiectarea răspunde, de asemenea, schimbărilor tehnologice din domeniul bancnotelor și riscurilor legate de falsificare. Banca Ghanei a precizat că modelele existente sunt în circulație de peste 20 de ani, perioadă în care standardele și tehnologiile de securitate au evoluat.

Noile bancnote sunt introduse, prin urmare, cu elemente de securitate îmbunătățite, o durabilitate mai mare și modificări menite să facă gestionarea numerarului mai eficientă și mai rentabilă.

Schimbarea nu reprezintă însă o înlocuire a monedei.

Actualele bancnote cedi vor rămâne mijloace legale de plată și vor circula în paralel cu seria Heritage. Asiama i-a îndemnat în mod special pe ghanezi să nu se grăbească să retragă sau să schimbe bancnotele existente doar pentru că sunt introduse noile modele.