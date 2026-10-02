Nova Power&Gas susține că a semnat memorandumul de la Atena pentru GNL la invitația liberalului Cristian Bușoi

Imagine de la cea de-a 6-a ediție a Parteneriatului pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei, septembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Compania Nova Power & Gas subliniază, vineri, că Memorandumul de Înțelegere pentru gaze naturale lichefiate (GNL), semnat la Atena în noiembrie 2025, în prezența ambasadoarei SUA în Grecia Kimberly Guilfoyle „a expirat la 5 februarie 2026 fără să se ajungă la vreun acord sau măcar la un draft de contract”. Mai mult, compania susține că a semnat la invitația secretarului de stat Cristian Bușoi, printre alții. „Invitaţia a fost motivată ca soluţie la o situaţie de ultim moment”, se arată într-un comunicat de presă trimis Agerpres.

Potrivit sursei citate, compania nu a participat la discuţiile privind proiectul Coridorului Vertical care au avut loc, de-a lungul mai multor ani, de reprezentanţii statelor direct interesate.

Nova Power & Gas susţine că a fost invitată să devină parte a memorandumului pe 6 noiembrie 2025, cu o zi înainte de semnarea acestuia la Atena, de către reprezentanţi ai Transgaz, ai Guvernului României şi ai Ministerului Energiei, prin secretarul de stat Cristian Buşoi.

„Invitaţia a fost motivată ca soluţie la o situaţie de ultim moment, întrucât memorandumul trebuia semnat, alături de operatorul de transport, şi de o companie care importă şi exportă gaze naturale. Nova Power & Gas îndeplinea acest profil, având filiale în ţările din jur şi importând gaze majoritar din Bulgaria în ultimii ani. Forma memorandumului a fost primită de către Nova pe 6 noiembrie, după-amiaza, aspect care poate fi demonstrat prin corespondenţă. Compania a acceptat la rugămintea reprezentanţilor Guvernului României deoarece era vorba despre un document neangajant”, se arată în comunicat.

În ceea ce priveşte cantităţile de gaze prevăzute în memorandum, compania precizează că acestea erau destinate majoritar tranzitului, conform estimărilor transmise de alte ţări, şi nu consumului intern al României.

„În perioada următoare semnării memorandumului s-a lucrat la o estimare a nevoilor interne, care a indicat cantităţile şi anii în care România ar fi deficitară. În discuţiile la care Nova Power & Gas a participat, importul pentru consum intern s-ar fi făcut doar pentru anii în care rezulta un deficit în raport cu producţia şi consumul interne, respectiv perioada 2036-2049", mai transmite compania.

Totodată, Nova Power & Gas precizează că nu a discutat şi nu a oferit cantităţi de GNL american niciunei alte firme.

„Romgaz a purtat discuţii directe cu Atlantic-SEE LNG Trade, discuţii din care Nova Power & Gas nu a făcut parte”, se arată în comunicat.

În ceea ce priveşte preţurile, compania susţine că gazul provenit din GNL american ar fi fost mai ieftin pentru 2026 şi 2027, conform primei propuneri primite de la consorţiul greco-american.

„Astfel, pentru 2026 şi 2027 ar fi rezultat un preţ de 30-35 euro/MWh, cu toate costurile de transport incluse. Pe piaţa internă, preţul este de 65 euro/MWh pentru 2026 şi de 58 euro/MWh pentru 2027”, precizează compania.

Nova Power & Gas subliniază că, în perioada de 90 de zile de valabilitate a memorandumului, nu s-a ajuns la niciun acord şi nici măcar la un draft de contract, documentul expirând la 5 februarie 2026.

Compania menţionează că are centrale proprii de producere a energiei pe gaz şi un proiect pentru punerea în funcţiune a unei noi centrale de 160 MW, a cărei primă etapă urmează să intre în operare în decembrie 2026, precum şi alte proiecte de centrale până în 2028 şi un portofoliu larg de clienţi.

„Compania are nevoie de gaz pentru nevoile proprii şi a importat majoritar în ultimii ani, importul fiind mai ieftin decât gazul de pe piaţa internă. În continuare, compania este în discuţii cu alţi traderi americani pentru importul de GNL pentru nevoile proprii pe traseul Grecia-Bulgaria, lucru făcut şi de alte companii din România”, se mai arată în comunicat.

Nova Power & Gas precizează că poate pune la dispoziţie, la cerere, şi alte documente care, potrivit companiei, atestă buna-credinţă şi conduita sa în legătură cu memorandumul.

Anterior, pe 28 septembrie, Romgaz a transmis o serie de precizări în contextul informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la posibile achiziţii de gaze naturale lichefiate (GNL), subliniind că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni asupra conducerii companiei pentru încheierea vreunui contract de achiziţie sau vânzare de gaze.

„Pentru a evita orice neînţelegere care poate fi creată de anumite informaţii apărute în spaţiul public legat de achiziţia unor gaze naturale LNG de către Romgaz, precizăm că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziţie sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG)”, preciza compania.

Romgaz arăta, totodată, că analizarea oportunităţilor comerciale şi adoptarea eventualelor decizii de achiziţie aparţin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale companiei şi se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale şi strategice aplicabile.

„Orice decizie privind realizarea unei operaţiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială şi strategică, prin raportare la condiţiile de piaţă, riscurile asociate, necesităţile companiei şi obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanţă corporativă şi a competenţelor de aprobare aplicabile”, se menţiona în comunicatul Romgaz.



Compania preciza că va continua să analizeze oportunităţile existente pe piaţa gazelor naturale, inclusiv GNL, exclusiv prin raportare la interesul companiei şi la criteriile economice, comerciale şi strategice relevante.

O investigație Wall Street Journal, a arătat că ambasadoarea SUA în Grecia, cea care a promovat Coridorul Vertical de Gaze Naturale inclusiv în România, ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicați în demiterea lui Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat că opoziția față de Coridorul Vertical este o „prostie”, deoarece doar din potențialele tarife de tranzit, Transgaz ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane de euro pe an. Social-democratul a adăugat că gazul natural lichefiat (GNL) din SUA are preț un competitiv, semnificativ mai mic față de cât plătește România în prezent. Ivan a mai spus, referitor la articolul din Wall Street Journal, că este o dezinformare.

„Disperaţi că pierd puterea, halucinează”, a mai spus deputatul PSD.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și fostul ministru Bogdan Ivan în scandalul provocat de investigația The Wall Street Journal.

Ulterior, Antena 3 CNN a obținut Memorandumul de înțelegere privind Coridoriul Vertical de Gaze Naturale, semnat la Atena pe 7 noiembrie 2025 în prezența Ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Documentul a fost semnat între Nova Power & Gas, companie deținută de omul de afaceri Teofil Mureşan, și Transgaz, transportatorul naţional de gaze naturale, cu compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia. Părțile au semnat memorandumul neangajant pentru dezvoltarea de soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), destinate să contribuie la diversificarea surselor şi la consolidarea securităţii energetice a regiunii.

Memorandumul avea ca scop consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o iniţiativă regională prin care se dorește înlocuirea gazului rusesc cu Gaz Natural Lichefiat (GNL) din SUA. Până în acest moment, acordul nu a fost pus în aplicare, adică nu s-a transformat într-un contract comercial ferm.

Memorandumul de înțelegere a fost încheiat pe 7 noiembrie 2025, de Atlantic - See LNG Trade S.A, care este identificat ca „vânzătorul”, cu Nova Pover & Gas, identificat „cumpărătorul”, și S.N.T.G.N. Transgaz, „operatorul de transport autorizat”.

Marți, Ilie Bolojan a declarat pentru Financial Times că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea Coridorului Vertical, dar nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de GNL.

Ulterior, fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a criticat, reacțiile din România, spunând că sunt „o gafă impardonabilă”.

„Deci ce au făcut la București: o sesizare penală care cuprinde prezumția de infracționalitate privind un diplomat american care duce către statul american, pentru că se induce ideea de ingerință”, a spus el marți, în emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3 CNN.