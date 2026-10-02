Euro atinge o valoare record. Cursul explodează înainte de decizia S&P. Și dolarul crește față de leu cu 10 bani în câteva zile

Euro a urcat puternic joi pe piața interbancară, depășind 5,34 lei și câștigând aproximativ șapte bani în doar câteva ore. Foto: Getty Images

Euro a atins vineri un nou nivel record în raport cu leul, cursul depășind pragul de 5,34 lei pentru un euro. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,3447 lei pentru un euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

Deprecierea vine înainte ca agenția de rating S&P să anunțe verdictul pentru țara noastră: retrogradarea la „junk” sau menținerea ratingului actual.

Și dolarul american s-a apreciat față de leu. Cursul anunțat pentru un dolar a ajuns la 4,7519 lei, în creștere cu 0,0754 lei față de ședința precedentă. Creșterea a fost de 10 bani în doar câteva zile.

Francul elvețian a înregistrat, de asemenea, o creștere, până la 5,7347 lei, cu 0,1451 lei peste nivelul anterior.

Lira sterlină a urcat la 6,2764 lei, în creștere cu 0,0957 lei.

Și prețul gramului de aur a crescut semnificativ. BNR a calculat un preț de 639,2010 lei pentru un gram, cu 13,602 lei mai mult decât în ziua precedentă.

Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 4,8 miliarde euro

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, că rezervele valutare la finalul lunii septembrie au scăzut cu 4,8 miliarde de euro. În același timp, euro a sărit de 5,34 de lei pe piața interbancară, cu o zi înainte ca agenția S&P să anunțe verdictul privind ratingul nostru de țară: retrogradarea în „junk” sau păstrarea nivelului actual.

Deprecierea leului vine după ce euro a urcat puternic joi pe piața interbancară, depășind 5,34 lei și câștigând aproximativ șapte bani în doar câteva ore. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, spune însă că nu se poate vorbi despre o „prăbușire” a leului. Acesta a declarat la Antena 3 CNN că Banca Națională se aștepta la o perioadă de volatilitate și nu crede că ritmul de depreciere de joi va continua și vineri.

În piață au apărut inclusiv ipoteze potrivit cărora deprecierea ar putea avea legătură cu temerile investitorilor privind o eventuală retrogradare. Economistul Adrian Negrescu a declarat anterior la Antena 3 CNN că una dintre explicații ar putea fi o ieșire de capital de teama unui asemenea scenariu.