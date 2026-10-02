Minori recrutați pe rețelele sociale pentru crime la comandă. Cinci lideri ai rețelelor au fost arestați în Europa și Maroc

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Cinci persoane suspectate că ar fi organizat și coordonat din străinătate împușcături, explozii și planuri de asasinat în mai multe țări europene au fost arestate în Spania, Maroc și Franța, a anunțat Europol.

Arestările au avut loc în august și septembrie și fac parte din operațiunea GRIMM, un grup operativ coordonat de agenția europeană de poliție. Anchetatorii au vizat nivelurile superioare ale așa-numitei „violențe la comandă”: persoanele bănuite că dau ordinele de atac, recrutează executanții și coordonează infracțiunile de la distanță. Printre cei reținuți se află și fugari incluși pe lista celor mai căutați infractori din UE.

Cea mai recentă arestare a avut loc pe 29 septembrie, la Paris. Autoritățile franceze, în colaborare cu poliția suedeză și cu Europol, au reținut un bărbat de aproximativ 25 de ani, suspectat de instigare la pregătirea unor omoruri. Potrivit Europol, acesta este considerat o țintă de importanță ridicată în cadrul anchetei, din cauza rolului pe care l-ar fi avut în recrutarea persoanelor care comit astfel de infracțiuni.

Arestarea de la Paris vine după alte patru capturi care au vizat presupuși lideri ai rețelelor infracționale, aflați în afara țărilor în care ar fi comis faptele.

Pe 1 august, Poliția Națională spaniolă a arestat la Sitges un cetățean suedez de 21 de ani. Acesta este suspectat de implicare în aproximativ 20 de infracțiuni violente grave, inclusiv omoruri și tentative de omor îndreptate împotriva unor grupări rivale. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi pregătit recruți pentru a comite asasinate și ar fi coordonat atacuri, învățându-i să folosească armele de foc și explozibilii pe care chiar el i-ar fi furnizat. Profilul său fusese publicat în mai pe lista celor mai căutați infractori din UE.

Pe 12 septembrie, autoritățile marocane au arestat la Tanger un cetățean danez de 28 de ani, căutat pentru instigare la omor și răpire. Numele lui apărea pe aceeași listă din iunie.

Tot la Tanger, în septembrie, a fost reținut un alt cetățean suedez de 21 de ani, suspectat că ar fi avut un rol de conducere în rețeaua infracțională „Foxtrot". Acesta era căutat pentru instigarea unor infracțiuni violente în Suedia și Norvegia și figura pe lista celor mai căutați infractori din UE din aprilie.

Ultima dintre cele patru arestări a avut loc pe 25 septembrie, la Agadir. Poliția marocană a reținut un suedez de 31 de ani, căutat pentru două fapte de pregătire a unor omoruri. Poliția suedeză îl consideră o figură centrală în coordonarea activităților violente ale rețelei și a traficului de droguri.

În spatele unui singur atac se poate afla un întreg lanț de persoane. Un instigator comandă și finanțează fapta, un recrutor găsește executantul, iar alți complici se ocupă de arme, transport sau plată, explică oficialii.

Agenția atrage atenția că tinerii, inclusiv minorii, sunt recrutați prin rețele sociale și aplicații de mesagerie, cu promisiuni de bani, statut sau apartenență la un grup. Cei care coordonează violențele folosesc distanța pentru a-și ascunde implicarea, în timp ce recruții sunt cei expuși riscurilor și consecințelor imediate.

Prin arestarea organizatorilor și a recrutorilor, anchetatorii urmăresc să slăbească capacitatea rețelelor de a comanda noi atacuri și de a atrage alți tineri în lumea interlopă, precizează Europol.