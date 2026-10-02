Nicușor Dan a convocat oficial consultările pentru desemnarea unui nou premier. Acestea încep luni, la ora 14

2 minute de citit Publicat la 13:16 02 Oct 2026 Modificat la 13:16 02 Oct 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Administrația Prezidențială a publicat, vineri, programul consultărilor de la Cotroceni pe care Nicușor Dan le-a convocat după ce Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament. Partidele vor merge, luni, începând cu ora 14:00 la Cotroceni, urmând ca Președintele să anunțe noua variantă de premier în aceeași zi.

Consultările vor avea loc luni, 5 octombrie 2026, după următorul program:

Ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 14:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Partidul Național Liberal (PNL); Ora 15:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 19:00 - Parlamentarii neafiliați.

O variantă aflată pe masa Președintelui este și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. El a spus, joi seară, că „este onorant” ca numele lui să apară în astfel de contexte.

Nicușor Dan a anunțat, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Miercuri seară, el a impus și o „linie roșie” pentru o posibilă guvernanță PSD: fără AUR.

„Ar afecta relațiile cu partenerii noștri”, a spus el.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot, miercuri, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat.

„Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea”, a spus el.

Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate.

Întrebat care este condiţia AUR pentru a vota un Guvern, să facă parte din Executiv sau să fie eliberat Călin Georgescu, Dungaciu a răspuns, evitând să fie de acord cu George Simion: „Condiţia să facă parte din Guvern era înainte ca acest episod să se întâmple. S-a adăugat şi acest incident, care nu face decât să tensioneze această societate”.

După vot, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „România a mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”.

„Știau că nu au majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a spus el.

Iar USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a spus Fritz.