Alegeri anticipate în Spania: Sanchez e tentat să convoace scrutinul. Vrea să speculeze criza caselor și să șteargă eșecul din Ceuta

Premierul spaniol Pedro Sanchez ia în calcul convocarea alegerilor anticipate. Foto: Getty Images

Oficiali de rang înalt din guvernul spaniol au indicat, vineri, că premierul Pedro Sanchez ar putea să convoace alegeri anticipate, dacă decretele sale privind locuințele nu sunt aprobate de Parlament, scrie Politico.

Guvernul spaniol a prezentat marți aceste două acte normative, a căror adoptare fusese mult timp amânată. Ele au rolul să stopeze practicile speculative, să extindă până în 2030 protecția împotriva evacuării pentru chiriașii vulnerabili și să prelungească automat contractele de închiriere existente. Măsurile avansate de guvern vin în urma unor manifestații la nivel național, declanșate de scandalul evacuării unei bătrâne care nu-și mai putea plăti chiria.

Presa spaniolă a consemnat că Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, locuia în apartamentul respectiv din 1956.

Potrivit Politico, înaintea zilei de vineri părea să existe suficient sprijin parlamentar pentru adoptarea, cel puțin, a unuia dintre decrete. Însă spre sfârșitul zilei de joi, partidul separatist Junts per Catalunya ("Împreună pentru Catalonia"), care susține drepturile proprietarilor de imobile, a anunțat că se va opune ambelor măsuri, ceea ce implică respingerea lor.

Sánchez a reacționat pe platforma X, spunând că nu va retrage decretele și avertizând că votul parlamentar drept un moment decisiv. „A sosit ceasul adevărului”, a scris el, adăugând că parlamentarii sunt datori să exprime „voturi care îi vor defini pentru generațiile viitoare”.

Surse politice: premierul Sanchez e tentat să convoace alegeri anticipate

Înaintea ședinței parlamentare, surse guvernamentale au declarat, la adăpostul anonimatului, pentru cotidianul spaniol El País, că Sanchez ar înclina spre convocarea unor alegeri anticipate, dacă votul decretelor în Parlament eșuează.

Într-un interviu acordat postului Cadena SER, vicepremierul Yolanda Diaz a precizat, la rândul său, că a discutat cu Sanchez și a refuzat să excludă posibilitatea unui scrutin anticipat.

Actualul mandat legislativ din Spania urmează să se încheie vara viitoare. Totuși, potrivit Politico, s-au intensificat speculațiile conform cărora premierul ar căuta un moment oportun pentru a convoca scrutinul înainte de termen.

Pedro Sanchez se află sub presiune politică din cauza dezastrului migranților din Ceuta și este vulnerabilizat din cauza proceselor de corupție care îi vizează familia și aliații apropiați.

Sanchez vrea să întoarcă în favoarea sa criza locuințelor

Având în vedere că problema locuințelor se numără constant printre principalele preocupări ale spaniolilor, șeful guvernului ar putea încerca să profite de nemulțumirea populației, prezentând opoziția de dreapta drept un obstacol în calea soluționării crizei.

Partidul Popular (de centru-dreapta) conduce în prezent în sondajele electorale, cu o susținere de 34%. Formațiunea Vox (extrema dreaptă) este cotată cu 18%.

Ambele partide se opun măsurilor care afectează drepturile proprietarilor de locuințe și cer, în schimb, dereglementare și acordarea de stimulente deținătorilor de imobile.

La solicitarea Partidului Socialist (al lui Sanchez) și a formațiunii de extremă-stânga Sumar, care formează guvernul de coaliție al Spaniei, votul de vineri se desfășoară prin ridicarea mâinii, obligând astfel parlamentarii să-și dezvăluie public poziția față de propunerile guvernamentale privind locuințele.

Votul la vedere i-ar oferi premierului ocazia de a-i prezenta pe opozanții de dreapta drept factorul care blochează eforturile de soluționare a crizei.

Votul parlamentar de vineri are loc pe fondul unor manifestații la nivel național alimentate de criza locuințelor. Protestatarii au instalat tabere în marile orașe. La Madrid, cei din stradă au mărșăluit spre clădirea Parlamentului, unde au fost mobilizați peste 1.000 de polițiști.

Sindicatul spaniol al chiriașilor, care coordonează protestele, cere declanșarea unei greve generale și promite să continue ocuparea pieței centrale Puerta del Sol din capitală până când revendicările sale vor fi satisfăcute.