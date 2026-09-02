Spirala haosului în Ceuta. Pedro Sanchez încearcă cu greu să recupereze controlul asupra exclavei spaniole din Africa

Poliția spaniolă a tras, luni dimineață, focuri de armă de avertisment în timp ce încerca să îndepărteze câteva mii de tineri dintr-o tabără improvizată într-o parcare de lângă spitalul municipal din Ceuta. Tabere improvizate, confruntări și o ostilitate tot mai mare au devenit parte din viața de zi cu zi în exclava nord-africană, unde mii de migranți au rămas la o lună după trecerea în masă a frontierei, relatează Politico.

Scenele haotice, în care polițiștii foloseau bastoanele pentru a-i direcționa pe migranți spre centrul orașului, au scos din nou în evidență diferența dintre asigurările inițiale ale prim-ministrului Pedro Sanchez și ale guvernului său că această criză era în mare parte depășită și realitatea de pe străzile din Ceuta.

La acel moment, oficialii spanioli și europeni au spus că aproape toți cei 72.000 de migranți care trecuseră din Maroc în Ceuta părăsiseră orașul. Însă, în timp ce poliția intervenea luni dimineață, Sanchez a fost nevoit să recunoască într-un interviu radio că aproximativ 5.000 dintre ei se aflau încă pe teritoriul spaniol.

Cifra este contestată de oficiali precum președintele-primar al Ceutei, Juan Jesus Vivas, care susține că în oraș se mai află aproximativ 10.000 de persoane fără drept de ședere. Sindicatul polițiștilor și agenți ai poliției naționale spaniole au confirmat cifra mai mare.

Printre migranții rămași în oraș se numără aproximativ 1.200 de minori neînsoțiți, care urmează să fie transferați în următoarele săptămâni în centre de cazare de pe Peninsula Iberică, a declarat Sanchez, luni.

Prim-ministrul a promis că guvernul său va rezolva criza cu „demnitate” și cu respectarea legii. În practică, acest lucru înseamnă că migranților trebuie să li se permită să depună cereri de azil, iar cazurile lor trebuie analizate, un proces care ar putea întârzia considerabil eventualele deportări.

Situația nerezolvată transformă Ceuta într-o scenă a unor confruntări repetate între localnici, autoritățile spaniole și migranții rămași în oraș.

Mai mulți militari spanioli au fost răniți săptămâna trecută după ce un grup de aproximativ 40 de tineri migranți a aruncat cu pietre în ei. Într-un incident separat, poliția a arestat, duminică, trei migranți acuzați că au aruncat cocktailuri Molotov asupra unui pluton care patrula prin exclavă.

Între timp, poliția spaniolă a intervenit săptămâna trecută pentru a-i proteja pe migranți după ce protestatari locali au intrat cu forța în tabăra lor improvizată de pe plaja El Trampolin din Ceuta și le-au incendiat bunurile.

Tot pe El Trampolin și-au instalat tabăra Laarvi și fiul său Omar, amândoi din Tetouan, Maroc. „Fiul meu nu și-a putut găsi de lucru acasă”, a spus Laarvi.

Cei doi spun că visează la o viață mai bună în Spania continentală și, poate, într-o zi, mai departe spre nordul Europei.

Însă, este puțin probabil ca aceste planuri să devină realitate. Sanchez a confirmat, luni, că persoanele care au intrat în Ceuta din motive economice nu vor fi eligibile pentru azil și vor putea fi deportate.

Escaladarea violențelor

Pentru localnicii frustrați de prezența în continuare a miilor de migranți în oraș, deportările se mișcă prea lent.

„În mod normal, oamenii în vârstă își petrec vara la plajă, dar acum nu mai pot face asta”, a spus Jalid Ali Amar, un localnic care deține un restaurant în apropierea taberei de pe plaja El Trampolin.

Ali Amar spune că locuitorii orașului au fost nevoiți să suporte săptămâni întregi de haos. El a adăugat că nu îi respectă pe migranți „pentru că nici ei nu îi respectă” pe localnici, dintre care mulți, susține el, se tem acum să mai iasă din case din cauza deteriorării situației de securitate.

Sebastian Sutzl, purtător de cuvânt la Madrid al sindicatului polițiștilor, a afirmat că infracționalitatea din exclavă a crescut de opt ori din 30 iulie, dar nu a prezentat dovezi care să susțină afirmația. Ministerul spaniol de interne a refuzat să confirme sau să infirme o creștere a criminalității, spunând că nu primise încă cele mai recente statistici din Ceuta.

În timpul unei vizite în exclavă, săptămâna trecută, procuroarea generală Teresa Peramato a confirmat, însă, că autoritățile au constatat o creștere a agresiunilor și a infracțiunilor contra proprietății în ultima lună.

Luni, Parchetul din Ceuta a anunțat că investighează 22 de presupuse agresiuni sexuale asupra unor femei și fete migrante, precum și un caz separat care vizează un bărbat din comunitatea LGBTQ+.

„Multe femei au fost violate”, a spus Helena Maleno, purtătoare de cuvânt a organizației Caminando Fronteras, pentru drepturile migranților.

Ea a adăugat că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare decât cel confirmat de oficialii spanioli, deoarece femeile migrante ar putea să nu știe cum să raporteze agresiunile sexuale sau să nu aibă suficientă încredere în autorități pentru a face acest lucru.

Organizațiile umanitare sunt prinse tot mai mult la mijloc în aceste violențe.

Nolte Bauer, activist al Mission Lifeline, un ONG german care lucrează cu migranți și persoane strămutate în interiorul propriilor țări, spune că a primit amenințări cu moartea. El a adăugat că persoane neidentificate au încercat să-i taie anvelopele camionului, de la care migranții își pot încărca gratuit telefoanele. Protestatarii au încercat și să împiedice vehiculele Crucii Roșii să distribuie alimente migranților.

„Înțeleg că situația actuală este stresantă pentru localnici și înțeleg că protestează”, a spus Bauer. „Dar să ameninți oameni cu moartea, să-i vânezi și să dai foc taberelor depășește orice limită”.

Activistul a pus sub semnul întrebării lipsa de solidaritate față de migranți. „Europa este acolo”, a spus el. „Este suficient loc”.

Frustrarea crește

Criza nerezolvată devine o problemă majoră pentru Sanchez.

O treime dintre miniștrii guvernului au fost convocați să depună mărturie în audieri parlamentare extraordinare privind situația din Ceuta, iar parlamentarii din formațiuni care l-au sprijinit în mod tradițional pe prim-ministru își exprimă tot mai des nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă în oraș.

Deputatul Mikel Legarda, membru al Partidului Naționalist Basc, o formațiune regionalistă, a acuzat guvernul de „neglijență” în privința factorilor care au dus la criza din Ceuta și de „inacțiune” în readucerea orașului la normalitate.

„Întrebarea este inevitabilă: unde este statul?”, a întrebat el în parlament.

Guvernul Sanchez a prezentat, marți, un pachet de sprijin în valoare de 309 milioane de euro pentru întărirea infrastructurii de securitate din Ceuta, consolidarea serviciilor publice, sprijinirea companiilor locale și finanțarea ajutorului umanitar pentru migranți.

„Principalul obiectiv al decretului este să le redea încrederea atât companiilor, cât și angajaților”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul economiei, Carlos Cuerpo. „Suntem conștienți de nevoia urgentă de a acționa pentru a restabili liniștea și încrederea de care au nevoie cetățenii și companiile din Ceuta”.

Rămâne neclar dacă aceste măsuri vor fi suficiente pentru a repara rupturile de durată pe care criza le provoacă în interiorul exclavei.

Ceuta s-a mândrit mult timp cu imaginea unui bastion al ospitalității și al coexistenței pașnice dintre creștini și musulmani pe coasta nord-africană, însă afluxul de migranți pune această identitate la încercare, iar localnici precum Ali Amar îi resping pe noii veniți, despre care spune că „au adus haosul” în oraș.

„Sunt musulman. Sunt spaniol. Sunt patriot”, a spus el. „Oamenii aceștia nu au ce căuta aici”.