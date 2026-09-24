Alertă în NATO: Putin ar putea ataca în câteva luni un stat al Alianței care se învecinează cu Rusia. În 5 ani, ar putea invada Europa

Liderul rus Vladimir Putin, în uniformă militară. Foto: Profimedia Images

Forțele Kremlinului ar putea desfășura un „atac militar limitat” asupra unei țări NATO „care se învecinează cu Rusia”, în lunile următoare, a avertizat joi Serviciul de Informații și Securitate Militară (DDIS) al Danemarcei. Potrivit evaluării serviciilor secrete daneze, riscul unui astfel de scenariu rămâne „scăzut, dar în creștere”. În schimb, Rusia își va intensifica acțiunile de război hibrid împotriva țărilor Alianței de Nord.

Astfel, potrivit DDIS, există posibilitatea ca Rusia să disloce un număr redus de trupe, fără însemne militare, pe teritoriul unei țări NATO „sub pretextul protejării minorităților ruse locale".

„Un atac limitat ar fi o măsură disperată din partea Rusiei și, la fel ca în cazul intensificării atacurilor hibride, ar putea avea loc în următoarele luni. Scopul îl reprezintă împiedicarea dirijării resurselor europene în sprijinul Ucrainei și crearea de diviziuni în cadrul NATO, în cazul în care Alianța nu ar ajunge la un consens privind adoptarea unui răspuns colectiv”, se arată în raportul serviciilor secrete daneze.

Un atac militar restrâns ar putea consta în lovituri izolate cu arme cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii vitale pentru sprijinul Ucrainei. Într-o astfel de situație, Rusia ar putea susține că armele (rachetele) sale au lovit teritoriul NATO din cauză că au fost bruiate de ucraineni

Similar, rușii ar putea folosi drone ucrainene, într-o operațiune sub steag fals, pentru a ataca teritoriul NATO.

În același timp, serviciile de informații daneze consideră o invazie rusă la scară largă a unei țări NATO „extrem de puțin probabilă”.

Într-o evaluare făcută anul trecut, danezii evaluau că Rusia se pregătește pentru trei tipuri de război cu NATO, în funcție de evoluția războiului din Ucraina, capacitatea de reînarmare a țărilor europene și disponibilitatea SUA de a-și ajuta aliații europeni din NATO.

Astfel, conform acestei estimări, pentru a putea pune la punct o invazie asupra unei țări NATO, Kremlinul ar avea nevoie de aproximativ șase luni pentru a-și întări și antrena forțele militare. În total, Rusia mai are nevoie de încă alți doi ani pentru a deveni o amenințare reală pentru declanșarea unui război regional și de cinci ani pentru a începe un război de amploare în Europa.

Mesajul lui Mark Rutte pentru Putin: „Vă asigur că rușii sunt perfect conștienți de acest lucru”

În rezumat, Rusia ar putea ataca o țară NATO în 6 luni, ar putea declanșa un război „regional” în 2 ani și ar putea susține o invazie de amploare în Europa în 5 ani.

„Termenele menționate mai sus rămân valabile pentru cele trei tipuri de război menționate. Totuși, această evaluare actualizată se referă la disponibilitatea și capacitatea Rusiei de escaladare a acțiunile îndreptate împotriva Occidentului în lunile următoare, fie prin desfășurarea unor atacuri hibride mai frecvente și mai severe, fie prin efectuarea unor atacuri militare limitate împotriva uneia sau mai multor țări NATO care au graniță cu Rusia. Rusia ar putea face asta chiar dacă războiul din Ucraina continuă și Rusia nu este pregătită pentru un război regional sau un război de amploare împotriva NATO”, se arată în raportul serviciilor secrete daneze.

Alianța Nord-Atlantică dispune de „toate opțiunile de răspuns de care are nevoie” pentru a reacționa la intensificarea atacurilor hibride atribuite Rusiei, însă aceste măsuri „nu vor fi întotdeauna făcute publice” și nu vor presupune neapărat o reacție identică, „ochi pentru ochi”, a declarat recent secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Nu vom spune niciodată ce anume declanșează Articolul 5. Această ambiguitate există și va rămâne. Dar pot să vă asigur că rușii, cred eu, sunt perfect conștienți de acest lucru”, a spus Rutte.

Prin urmare, președintele rus Vladimir Putin este „perfect conștient” de ceea ce ar putea declanșa Articolul 5 al NATO, clauza de apărare colectivă a Alianței, chiar dacă NATO păstrează secrete propriile linii roșii, a precizat secretarul general al NATO, Mark Rutte.