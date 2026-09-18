Șeful NATO spune că Putin este "perfect conștient" de pragul care ar putea declanșa Articolul 5. "Avem toate opțiunile de răspuns"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte.. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin este "perfect conștient" de ceea ce ar putea declanșa Articolul 5 al NATO, clauza de apărare colectivă a Alianței, chiar dacă NATO păstrează secrete propriile linii roșii, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Alianța dispune de "toate opțiunile de răspuns de care are nevoie" pentru a reacționa la intensificarea atacurilor hibride atribuite Rusiei, însă aceste măsuri "nu vor fi întotdeauna făcute publice" și nu vor presupune neapărat o reacție identică, "ochi pentru ochi", a declarat Rutte pentru Press Association, scrie dpa.

Mai multe țări europene au acuzat Kremlinul că desfășoară o campanie de sabotaj și destabilizare, inclusiv printr-o tentativă de atac cu drone asupra unui aeroport din Germania.

Aceste acțiuni au ridicat întrebări cu privire la posibilitatea ca un atac hibrid asupra unei țări membre NATO să atingă pragul pentru activarea Articolului 5.

Într-un interviu exclusiv acordat joi agenției PA, Rutte a declarat: "Nu vom spune niciodată ce anume declanșează Articolul 5. Această ambiguitate există și va rămâne. Dar pot să vă asigur că rușii, cred eu, sunt perfect conștienți de acest lucru."

Secretarul general al NATO a spus, de asemenea, că Alianța are la dispoziție o serie de opțiuni pentru a răspunde acțiunilor Rusiei care se află sub pragul Articolului 5 și a sugerat că unele dintre aceste măsuri ar putea rămâne secrete.

"Avem toate opțiunile de răspuns de care avem nevoie. Nu va fi întotdeauna ceva public. Nu va fi întotdeauna o reacție în oglindă. Unele răspunsuri vor fi simetrice, iar altele asimetrice", a spus șeful NATO.

Printre exemple, Rutte a menționat măsurile menite să afecteze "flota fantomă" a Rusiei, folosită pentru transportul produselor petroliere supuse sancțiunilor, precum și operațiunea NATO Baltic Sentry, lansată ca răspuns la deteriorarea unor cabluri submarine de infrastructură critică. Rutte a mai spus că "aceste atacuri hibride sunt un semn clar al disperării Rusiei", în contextul pierderilor grele suferite în Ucraina și al faptului că Kievul "devine din ce în ce mai eficient în atacarea unor ținte aflate în adâncimea teritoriului Rusiei".

În același timp, Rutte a declarat că Europa trebuie să "facă mai mult" pentru propria apărare și a avertizat asupra posibilității unui conflict pe "două fronturi" dacă China ar lansa o acțiune militară împotriva Taiwanului. În opinia sa, un asemenea scenariu ar determina Rusia să atace Europa. Declarațiile vin în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump a provocat îngrijorări în rândul aliaților NATO că ar putea reduce efectivele militare americane din Europa, după ce Washingtonul a lansat în iulie o analiză de șase luni privind prezența militară a SUA pe continent.

Rutte a spus însă că "nu este îngrijorat" de eventuale reduceri ale efectivelor americane.

"Avem nevoie ca SUA să fie puternice și în regiunea Indo-Pacific, deoarece, dacă China acționează împotriva Taiwanului sau în orice altă zonă a primului lanț de insule din Indo-Pacific, nimeni dintre cei aflați în poziții strategice de conducere în SUA sau Europa nu se îndoiește că China îi va determina pe ruși să acționeze împotriva noastră aici. Așadar, am avea o situație pe două fronturi. Nu doar în Indo-Pacific, ci și în spațiul euro-atlantic. Din toate aceste motive, Europa trebuie să facă mai mult. Iar asta este ceea ce facem."

Secretarul general al NATO a făcut aceste declarații în timpul unei vizite în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu premierul Andy Burnham, ministrul de Externe Ed Miliband și ministrul Apărării Wes Streeting.