Operaţiunea de 72 de ore. Cum a monitorizat Marina Regală un convoi rusesc din Marea Nordului până în Canalul Mânecii

Distrugătorul HMS Duncan. sursa foto: Getty

Marina Regală britanică a urmărit timp de trei zile un convoi de nave ruseşti care traversa apele Marii Britanii, într-o operaţiune „intensă” de 72 de ore desfăşurată săptămâna trecută. Trei nave – HMS Duncan, HMS St Albans şi HMS Severn – şi un elicopter Merlin au monitorizat patru vase care înaintau dinspre Marea Nordului spre Canalul Mânecii, printre care un distrugător rus şi două nave de marfă aflate sub sancţiuni, escortate spre Dover. Comandantul Marinei Regale avertizează că nu e „loc de automulţumire”, în urma intensificării activităţii ruseşti în apele britanice şi al tensiunilor tot mai mari dintre Londra şi Moscova pe tema sprijinului acordat Ucrainei, scrie The Guardian.

Operaţiunea „intensă”, de 72 de ore, a avut loc săptămâna trecută. Cu ajutorul radarelor, au fost monitorizate patru nave care înaintau dinspre Marea Nordului spre Canalul Mânecii.

Flotila a fost supravegheată de navele HMS Duncan, HMS St Albans şi HMS Severn, sprijinite de un elicopter Merlin, au precizat oficialii.

Distrugătorul rus Admiral Levcenko a fost surprins în timp ce escorta spre Dover navele de marfă General Skobelev şi Sparta, aflate sub sancţiuni.

Drept răspuns, Rusia şi-a mobilizat propriile resurse militare, între care fregata Neustraşimî, pentru a păzi transportul.

Generalul Gwyn Jenkins, comandantul Marinei Regale (First Sea Lord), a declarat că „nu e loc de automulţumire”, câtă vreme navele flotei-fantomă continuă să reprezinte „un risc inacceptabil” pentru securitatea Marii Britanii.

„Împreună cu aliaţii noştri, această abordare obligă Moscova să îşi abată navele de război de la scopul lor principal”, mai spune el. „Asta pentru că Rusia ştie că suntem pregătiţi să acţionăm din nou, dacă va fi nevoie”.

Marina Regală a avertizat recent asupra intensificării activităţii ruseşti în apele britanice. În iulie, a petrecut 21 de zile monitorizând nave venite dinspre Moscova – o creştere de 25% faţă de anul precedent. Oficialii spun că au observat în repetate rânduri nave de război în strâmtoarea Dover şi în Marea Nordului.

În iunie, Puşcaşii Marini regali au capturat tancul petrolier rusesc Smyrtos – prima dată când militari britanici s-au urcat direct la bordul unei nave din flota-fantomă, una dintre cele peste 500 sancţionate de Marea Britanie.

Kremlinul a ameninţat Marea Britanie după ce Andy Burnham a vizitat Kievul săptămâna aceasta, în prima sa deplasare externă în calitate de premier. Cu acel prilej, Burnham a spus că Marea Britanie va oferi Ucrainei sprijin militar, inclusiv planurile de fabricaţie ale unor componente pentru rachetele cu rază lungă Scalp.

Deşi oficialii occidentali au încercat să minimalizeze perspectiva unui conflict direct între Rusia şi NATO, Kremlinul a acuzat Marea Britanie şi aliaţii săi că „se joacă cu focul” prin sprijinul continuu acordat Ucrainei.

Andrei Fedorov, fost ministru rus de externe, a spus că nu poate „exclude 100%” posibilitatea unor acţiuni „semi-militare” împotriva Marii Britanii, drept represalii, evocând inclusiv un eventual atac asupra fabricilor britanice de drone din partea unor „surse necunoscute”.