Un inel de aur, vechi din secolul XIV şi găsit de doi căutători de comori în Anglia, nu s-a vândut la licitație. La cât este estimat

Inelul din aur, vechi din secolul al XIV-lea, a fost găsit de doi pasionați de detectarea metalelor în estul Angliei, în 2024. Sursa colaj foto: Noonans Mayfair

Un rar inel-sigiliu de aur, care datează din secolul al XIV-lea, a fost scos la licitație de Noonans Mayfair, alături de alte bijuterii, ceasuri, obiecte din argint și obiecte de artă, marți, însă, nu s-a vândut, relatează BBC. Acesta a fost descoperit de doi căutători de comori în estul Angliei, chiar de Ziua Internaţională a Păcălelilor în 2024.

Inelul din aur ar fi aparţinut Matildei de Lancaster, contesă de Ulster, a transmis The Independent şi a fost găsit pe un câmp arat din Suffolk pe 1 aprilie 2024 de Aaron Pizzey, în vârstă de 30 de ani, şi James Race, în vârstă de 39 de ani. El a fost scos la licitaţie în cursul zilei de ieri, specialiştii estimând că se va vinde cu o sumă cuprinsă între 11.600 de euro şi 14.000 de euro. Însă, acesta nu şi-a găsit un cumpărător, momentan.

Imaginile din galeria foto de mai jos surprind în detaliu piatra de carneol a inelului-sigiliu din aur, pe care este gravată figura unui grifon. Din păcate, veriga inelului din aur lipsește. Aaron Pizzey şi James Race au spus că au fost dezamăgiți că inelul nu a atins prețul minim de 10.000 de euro şi au spus că vor încerca să îl scoată din nou la licitație în viitor.

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Jurnaliştii de la BBC au mai scris că cei doi prieteni au sperat că inelul din aur se va vinde la licitația de ieri pentru o sumă mai mare, undeva la peste 29.000 de euro. Ei au crezut că vor lua chiar şi aproape 35.000 de euro.

Cuvintele "GRIFFVnMATILIELEMATILIOVR" sunt inscripționate pe inel și pot fi traduse drept "grifon, Matilda, contesa maternă", ceea ce ar putea sugera că inelul i-a aparținut Matildei de Lancaster, care a devenit contesă de Ulster.

În perioada anilor 1347 - 1348, ea ar fi locuit în apropiere de Wickham Market, un sat situat la circa 32 de kilometri de locul în care a fost găsit inelul.

Aaron Pizzey a explicat că a durat mult până când inelul a ajuns la licitație, întrucât a trebuit să parcurgă procedura legală privind bunurile de tezaur, și a spus că este "păcat" că nu a fost vândut.