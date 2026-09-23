De ce euro a atins o valoare record? Economist: Investitorii mută banii în Bulgaria, în Polonia. Ne îndreptăm spre o furtună financiară

Adrian Negrescu a avertizat că incertitudinea economică este alimentată de toate declarațiile publice făcute de decidenții politici. Foto: GettyImages

Analistul financiar Adrian Negrescu a declarat, la Antena 3 CNN, că toți indicatorii economici - cursul euro, bursa, prețurile la carburanți și energie, inflația - arată că România se îndreaptă spre o „furtună financiară” din cauza crizei politice. Economistul a spus că în România are loc un fenomen deosebit de îngrijorător, fără precedent în ultimii 15 ani: înghețul investițional. Mai exact, investitorii își retrag banii din România și îi mută în Bulgaria și Polonia, țări cu o politică economică și financiară predictibilă.

Euro a atins miercuri o valoare record în raport cu leul. În același timp, bursa a deschis pe roșu, prețurile la carburanți au explodat, benzina depășind de multe zile pragul de 10 zile, și urmează noi scumpiri la energie.

Întrebat dacă un guvern cu puteri depline va putea repara acest dezastru din punct de vedere economic, analistul financiar Adrian Negrescu a spus că ne îndreptăm spre o „furtună financiară”.

„Rămâne de văzut. Cert este că se adună din ce în ce mai mulți nori negri asupra economiei. (...) Ne îndreptăm spre o furtună financiară, o furtună financiară creată, atenție, nu de situația economică a acestei țări.

Economia rezistă cu chiu, cu vai. Suntem într-un fel de stagflație. Ci de criza asta politică care creează incertitudine și care face ca mulți dintre investitori să-și retragă în momentul de față banii din România, de aici deprecierea cursului monedei naționale și un îngheț investițional cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”, a spus Negrescu.

Înghețul investițional înseamnă că investitorii „țin banii în conturi, nu mai aduc în bani în România și îi mută în Bulgaria, în Polonia, în niște țări capabile într-adevăr să ofere predictibilitate din punct de vedere fiscal”.

Adrian Negrescu a avertizat că incertitudinea economică este alimentată de toate declarațiile publice făcute de decidenții politici.

„Am văzut din toate zonele politice vorbindu-se de schimbări de taxe, de modificări fiscale, de tot soiul de idei năstrușnice despre cum să reglementăm economia. Oamenii ăștia nu înțeleg ce înseamnă economia reală, dar sunt capabili să ofere tot felul de de idei despre cum ar trebui să funcționeze mediul economic”, a spus economistul.

Trei măsuri pentru viitorul Guvern

Analistul financiar a spus că viitorul guvern va trebui să ia, rapid, trei măsuri pentru a rezolva măcar o parte din aceste probleme economice care au tăiat adânc în puterea de cumpărare a românilor și a dus la dispariția a zeci de mii de locuri de muncă.

„În primul rând, să atragă banii europeni. Avem 20 de miliarde de euro în fondurile de coeziune până anul viitor. Dacă nu-i luăm, banii ăștia îi pierdem.

În al doilea rând, trebuie să facă rectificarea bugetară ca să poată, inclusiv serviciile de sănătate, să aibă cu ce să funcționeze.

În al treilea rând să ofere un program de guvernare coerent, care să reclădească în încrederea în economie. Despre asta este vorba, să dăm asigurări că nu vor fi modificate taxele sau că vor fi reduse taxele. Ăsta ar fi în cazul cel mai fericit. Și să nu creeze și mai multe acest sentiment de instabilitate care este pregnant și este caracteristic, din păcate, României în momentul de față”, a spus Negrescu.

Potrivit programului de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, prioritatea, în cazul în care va fi învestit, este „ca economia să crească mai mult decât datoria”, prin gestionarea banului public și susținerea întreprinderilor și capitalului românesc.

El a spus, printre altele, că „nu va exista o creștere a cotei de TVA de la 21%”, obiectivul fiind, „de îndată ce e posibil”, revenirea la 19%.

În același timp însă, de la New York, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu pot fi excluse noi majorări de taxe pentru anul viitor.