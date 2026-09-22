Ministrul Finanțelor nu exclude noi taxe din 2027. Semnal de alarmă după discuțiile din SUA cu investitorii: „Sunt îngrijorări”

Ministrul Finanțelor nu a dorit să comenteze posibilitatea ca nici noul premier desemnat, Siegfried Mureşan, să nu reuşească să formeze guvernul. Foto: Agerpres

Alexandru Nazare trage un semnal de alarmă, de la New York, după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu mai mulți investitori instituționali „foarte importanți pentru România”. Ministrul Finanțelor a declarat că există „îngrijorări justificate” cu privire la criza politică de la București, dar a adăugat că șeful statului a transmis un „mesaj de încredere în privinţa traiectoriei şi credibilităţii României în perioada următoare”. Nazare a vorbit și despre necesitatea elaborării bugetului pentru 2027 din timp și întrebat dacă ne putem aștepta la noi taxe nu a exclus această posibilitate.

„Toate agenţiile şi investitorii îşi doresc să închidem criza politică cât mai repede”, a afirmat ministrul interimar al Finanțelor, aflat la New York.

Alexandru Nazare a declarat că aceste întâlniri sunt „foarte importante” în contextul crizei politice de la București care i-a îngrijorat pe mulți dintre investitorii României.

„Am avut o serie de întâlniri, inclusiv la sediul JP Morgan, cu investitori instituţionali foarte importanţi pentru România, pentru că deţin în portofoliu un volum important de datorie publică, titluri româneşti, şi cred că preşedintele a transmis un mesaj de încredere către aceşti investitori în privinţa traiectoriei şi credibilităţii României în perioada următoare.

Era foarte important să avem o astfel de întâlnire acum, într-o perioadă de turbulenţă politică acasă, pentru a transmite mesaje de încredere investitorilor pe care noi ne bazăm foarte mult. Cred că a fost o întâlnire foarte bună”, a declarat ministrul interimar într-un briefing pentru jurnaliştii români.

Întâlniri cu reprezentanții investitorilor americani au avut loc și la București și la Viena, iar discuția de la JP Morgan „completează seria de acţiuni pe care o desfăşurăm în acest moment pentru a transmite pieţelor că situaţia din România în acest moment, în privinţa finanţelor publice, în privinţa lucrului pentru bugetul pe 2027 este sub control”.

Anterior, despre întâlnirea cu investitorii americani, Nicușor Dan a declarat îngrijorările cele mai mari au fost pe partea politică.

„Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Statele Unite, prezentându-le oportunităţi pentru România. Am avut o întâlnire cu oameni din zona financiară, organizată de J.P. Morgan, instituţii financiare care împrumută România, pentru a le spune pe unde suntem. Bineînţeles că au fost puse întrebări legate de situaţia politică, situaţia financiară. Eu am răspuns la cele legate de situaţia politică.

Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toţi indicatorii financiar stăm foarte bine faţă de locul de unde am plecat. Şi am răspuns - în esenţă, le-am spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, aşa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă, la New York.

Nazare: Îngrijorarea investitorilor este justificată

Alexandru Nazare a mai spus că „există o îngrijorare justificată a tuturor investitorilor, atâta timp cât România nu are încă un guvern învestit”. Ministrul Finanțelor a adăugat că este „un lucru de la sine înțeles” că criza politică de la București are astfel de efecte.

„Este foarte important să transmitem aceste mesaje de la toate nivelele, astfel încât să avem o situaţie stabilă”, a spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a adăugat că execuţia bugetară în această perioadă a fost foarte bună, potrivit evaluării sale.



„Practic avem un ecart de 26-28 de miliarde la deficit faţă de anul trecut, am ţinut deficitul bugetar sub control, nu a existat vreun derapaj, iar acest lucru practic a transmis un mesaj foarte bun nu doar pentru investitori, cât şi pentru agenţiile de rating. Deci, atâta timp cât nu există un derapaj, lucrurile pot fi încă ţinute sub control, dar avem nevoie, bineînţeles, de un buget credibil pentru anul 2027, care să fie elaborat cât mai curând”, a spus el.

El a explicat că s-a încercat rând pe rând rezolvarea problemelor cauzate de întârzierea unei rectificări bugetare, necesară în special în sistemul sanitar.



Totuși, Nazare a declarat că după învestirea unui guvern cu puteri depline este „foarte important” să fie făcută rectificarea și să „începem să lucrăm pentru bugetul anului 2027”.

Întrebat de corespondentul Antena 3 CNN la New York, Ana-Maria Roman, despre posibilitatea unor noi taxe în 2027, Alexandru Nazare nu a exclus.

„Aceste discuții cred că le vom purta cu toate partidele în momentul în care elaborăm buget. Nu vreau să dau aceste semnale niciun semn nici într-un altul, eu nu îmi doresc să creștem taxele, dar trebuie să găsim modul în care reușim să facem ajustarea pentru 2027. Este o decizie de fază finală de elaborare a bugetului”, a spus ministrul interimar al Finanțelor.

Ministrul Finanțelor nu a dorit să comenteze posibilitatea ca nici noul premier desemnat, Siegfried Mureşan, să nu reuşească să formeze guvernul şi ca rectificarea să treacă prin Parlament ca proiect de lege.



„Nu vreau să deschid discuţia despre această posibilitate. Sper ca în perioada următoare, cât mai curând, fie guvernul Siegfried Mureşan să fie investit, fie România să aibă un guvern plin, pentru că sunt foarte multe probleme şi avem restanţe de rezolvat pe final de an”, a spus Nazare.

Nazare trage un semnal de alarmă

Întrebat ce semnal trimite pentru S&P prelungirea crizei din România înainte de evaluarea pe care agenţia de rating urmează să o efectueze în octombrie, Nazare a recunoscut că „nu e un lucru care să fie evaluat pozitiv de agenţii”.



„Toate agenţiile şi investitorii îşi doresc să închidem criza politică cât mai repede. (...) În acest moment, noi încă nu am găzduit vizita experţilor de la S&P. În timp ce vorbesc cu dumneavoastră, acasă au loc discuţii în minister, de coordonare, în cadrul cărora pregătim foarte serios discuţiile pe care le vom avea joi şi vineri. Deci ar fi prematur să spunem că acest eveniment ar atrage după sine un downgrade”, a precizat Alexandru Nazare.



El a recunoscut că pericolul există, dar că se încearcă ţinerea lui sub control, aşa cum s-a întâmplat şi cu evaluările Fitch şi Moody's. „Dar, bineînţeles, sunt aceste aşteptări legate de viitor, de comportamentul României următorii ani, iar la această aşteptare trebuie să răspundem”, a mai spus ministrul.

Nicușor Dan se află la New York

Nicușor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Șeful statului este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi vor participa la cina oferită de președintele american Donald Trump.

În aceste zile, președintele României s-a întâlnit cu Antonio Guterres, secretarul general al ONU. Șeful statului a avut o întrevedere și cu Michael Waltz, ambasadorul SUA la ONU.

De asemenea, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu foşti ambasadori ai Statelor Unite în România. Președintele a transmis că le-a mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României şi pentru eforturile depuse în vederea consolidării şi aprofundării relaţiilor noastre bilaterale.

„Am discutat despre principalele noastre priorități: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice”, a scris președintele Nicușor Dan, pe rețeaua X.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, luni seară, cu mai mulți membri ai comunităţii româneşti din New York, cărora le-a spus că şi-ar dori să folosească experienţa lor profesională într-un mod benefic, atât pentru SUA, cât şi pentru România. Discuția a avut loc după inaugurarea intersecției Regina Maria a României.